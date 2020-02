Ontdek waarom carnavalkermis zeker een bezoekje waar is: “Weinig andere kermissen hebben zo een gevarieerd aanbod en dit zo vroeg in het seizoen” Vanessa Dekeyzer

18 februari 2020

18u37 0 Tienen De opstelling van carnavalkermis is vanmiddag gestart op de Grote Markt. Met 46 attracties zijn zowel de Grote Markt als Kalkmarkt mooi gevuld. “Naast de gevestigde waarden zoals de rups, de break dance en de botsauto’s, zijn er ook enkele nieuwigheden. En ook de paardjes zijn weer van de partij”, kondigt Bart Persoons, verantwoordelijke voor kermissen, aan.

Tienen volgt dus niet het voorbeeld van de stad Aarschot, die afgelopen week nog besliste om geen pony’s of paarden meer op de kermis toe te laten. Het stadsbestuur vindt dat zo’n attracties niet thuishoren op een kermis en dat ze niet diervriendelijk zijn. Ook in Tienen gaan er her en der stemmen op voor zo’n verbod, maar voorlopig gaat het Tiense stadsbestuur hier niet op in.

“De uitbater van het paardjeskraam is met alles in orde”, benadrukt Bart Persoons. “Hij leeft de Vlaamse wetgeving strikt na en verzorgt de dieren zeer goed. We houden dit ook zeer goed in de gaten. Vorig jaar nog tijdens de junikermis kreeg de uitbater een onverwachte controle van dierenwelzijn. Het rapport, dat nadien werd over gemaakt aan de plaatsmeester, was een 10 op 10.”

Volgens Bart Persoons is de Tiense carnavalkermis absoluut een bezoekje waard. “Ondanks de concurrentie van steden als Aalst en Sint-Truiden, waar gelijktijdig een kermis plaatsvindt, slaagt Tienen er toch steeds in om mooie attracties naar de suikerstad te lokken. Zo is de prachtige reuzenglijbaan van de Nederlandse kermisfamilie Roels, een echt pronkstuk op de Tiense foor. Ook de grote break dance en de autoscooters zijn enig in hun soort en zitten boordevol visuele effecten en technisch vernuft. De Tienenaars mogen gerust wat meer chauvinisme tonen. Weinig andere kermissen hebben zo een gevarieerd aanbod en dit zo vroeg in het seizoen.”

Dragon

Er werd ook actief op zoek gegaan naar nieuwe attracties. “Zo staat er dit jaar voor de eerste keer de Dragon, een prachtige rollercoaster voor kinderen, en ja, mama’s en papa’s mogen ook mee”, zegt Bart lachend. “Een unieke attractie is dit, want er toeren slechts twee exemplaren van rond in ons land. Nog nieuw dit jaar is een kinderzweefmolen, een volautomatische tekenstudio en voor wie houdt van kermisgastronomie is er ook een nieuwigheid, namelijk de aardappelspiraal. Dit is een gefrituurde aardappel op een stokje en zeer populair bij kids.”

De kermis moet een beleving voor groot en klein zijn. Met de carnavalsstoet, sprookjesprinsessen, kortingen, kindergrime en een optreden van Yves Seghers en van de Superhelden, zal hier alvast geen gebrek aan zijn.

Het volledige programma kan je nalezen op www.tienen.be.