Online aangifte wordt tijdelijk uitgebreid via Police-On-Web Kristien Bollen

06 mei 2020

De mogelijkheid om een online aangifte te doen wordt tijdelijk uitgebreid via Police-On-Web. “Als politiedienst wordt er hard gewerkt om de dienstverlening voor onze burgers tijdens deze coronacrisis zo optimaal en veilig te laten verlopen. Net daarom werd er beslist om de feiten, waarvoor u aangifte kan doen via het digitale loket Police-On-Web, tijdelijk uit te breiden. Op deze manier wordt de bereikbaarheid van de politie vergroot en zorgt dit voor minder niet-essentiële verplaatsingen naar politiekantoren”, klinkt het bij de politiezone Getevallei.

Naast de aangifte van (brom-) fietsdiefstal, vandalisme, graffiti, beschadigingen en winkeldiefstal kunnen burgers nu ook tijdelijk andere feiten aangeven zoals: slagen en verwondingen; bedreigingen; belaging; diefstal zonder geweld; oplichting (ook via internet) of het verlies van voorwerpen of documenten (identiteitskaart, boorddocumenten enz.).

De online aangifte zal vervolgens op zo kort mogelijke termijn door de politiedienst worden afgehandeld.