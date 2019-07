Onkruid verdelgen gaat fout : coniferen vatten vuur Kristien Bollen

05 juli 2019

17u54 8

Aan de Paterskerk in de Bostsestraat in Tienen was donderdagnamiddag de groendienst van Blankendale het onkruid aan het verdelgen van de wandelpaadjes met behulp van een gasbrander. Toch ging het omstreeks 14.15 uur mis; de aangrenzende haag van coniferen vatte vuur. Brandweerlui van Tienen snelden ter plaatse en konden de vegetatiebrand snel doven.