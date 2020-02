Onderzoek bevolen naar jurylid die met Facebookposts uit de biecht klapte over assisenproces rond moord op kapster Julie mvdb/kar

10 februari 2020

13u41

Bron: Het Nieuwsblad 48 Tienen - Leuven Het Brusselse parket-generaal heeft het parket van Leuven de opdracht gegeven om een vooronderzoek te openen naar een jurylid uit het assisenproces tegen Ben Wertoy, dat de voorbije dagen op Facebook haar ongenoegen heeft geuit over de beraadslaging tijdens dat proces. Dat meldt woordvoerster Liliane Briers. Zelf gaat het parket-generaal niet in cassatieberoep, klinkt het nog. Op schending van het beroepsgeheim staan straffen van 1 tot 3 jaar cel.

Wertoy kreeg vrijdagavond 24 jaar cel voor de moord op zijn kapster en ex-buurmeisje Julie in de lente van 2018. Haar familie had een zwaardere straf verwacht, waardoor Wertoy nu binnen zes jaar al in aanmerking komt voor een voorwaardelijke vrijlating.

Jurylid C.V. maakte in verschillende Facebookposts open en bloot duidelijk dat ze levenslang wilde, maar zich moest neerleggen bij de meerderheid. “Na vier uren mentaal kraken, moesten we met de meerderheid unaniem worden en moesten we zakken. Ik brak. Ik kon niet meer, sorry aan de nabestaanden”, luidt het letterlijk. De vrouw benaderde op Facebook ook familieleden van Julie en herhaalde haar ongenoegen over de volgens haar te lichte straf.

Door haar posts weten we dat het juryberaad geen unanieme beslissing was. C.V. heeft zo het geheim van beraadslaging geschonden. Op het schenden van het beroepsgeheim staan celstraffen van 1 tot 3 jaar en een geldboete die varieert van 800 tot 8.000 euro. Het is afwachten of het jurylid effectief vervolgd wordt.

Onpartijdig

Ook moet een jurylid tijdens het proces onpartijdig zijn. In een later verwijderde post maakte C.V. duidelijk dat haar “verdict vanaf dag één vaststond. Spijtig genoeg zijn we met twaalf.”

Volgens Het Nieuwsblad is het mogelijk dat het Hof van Cassatie reden ziet om het arrest van het Leuvense assisenhof te verbreken. Indien een van de partijen Cassatieberoep aantekent, moet het proces mogelijk worden overgedaan. Frédéric Thibaut, de advocaat van Wertoy, zegt dit te zullen bespreken met zijn cliënt.

