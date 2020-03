Ondanks sluitingsplicht is Ketnet-speeltuin open. Burgemeester: “Wij volgen de richtlijnen van de gouverneur” Kristien Bollen

17 maart 2020

17u45 8 Tienen De Nationale Veiligheidsraad besliste reeds donderdag dat ook alle buitenspeeltuinen moeten gesloten zijn. Door een verkeerde communicatie bleven veel buitenspeeltuinen dit weekend gewoon open. Intussen werd dit wel duidelijk gemaakt op de officiële website van federale overheid rond het coronavirus. Vandaag bleken zowat alle speeltuinen in Tienen evenwel geopend. Er hangt zelfs geen enkele waarschuwing. Volgens burgemeester Katrien Partyka moeten volgens de gouverneur de speelpleinen niet gesloten zijn. “Tot tweemaal toe stelden we de vraag en tweemaal kregen we te horen dat het toegelaten is om ouder en kind of broer en zus te laten spelen. Er is wel toezicht op het gebruik”, aldus de burgemeester. Onduidelijkheid troef dus.

Op Heldenland was gisteren heel wat volk op de been. Van kleine kinderen en tieners tot grootouders toe. Op de verschillende uitdagende metalen constructies zaten enkele kinderen. Maar vooral het deel met de kleinere speeltuigen lokte heel wat kinderen en jeugd. Wat verderop was er een oma doodleuk haar kleinkind aan het schommelen. Ook “samen op een bankje van het lentezonnetje genieten” bleek er aan de orde. Hoewel bankjes en plaats voldoende op zo een bank, verkiest men nog steeds om liever vlak op elkaar te zitten, alle waarschuwingen ten spijt...

Vraag gesteld en toezicht houden

“We trachten er werkelijk alles aan te doen om samen het virus te bestrijden en veiligheid voorop te stellen. We volgen hierbij de richtlijnen van de gouverneur op. De afgelopen dagen hebben we hem zelfs tot tweemaal toe de vraag gesteld of speeltuintjes mochten open zijn. Hierin is de gouverneur zeer duidelijk: één ouder en één kind of broers en zussen die met elkaar spelen kan perfect. Dit is ons steeds bevestigd geweest door de gouverneur. We volgen wat we moeten volgen. Ook op het gebruik van de speeltuinen is er wel degelijk toezicht. Op het Martelarenplein was er deze namiddag een groepje van een 15-tal personen, hierop heeft de politie ingegrepen”, zegt burgemeester Katrien Partyka.