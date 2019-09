Onbekende rijdt spiegel van geparkeerde wagen af en pleegt vluchtmisdrijf Kristien Bollen

05 september 2019

11u05 0

In de Liefdesstraat in Tienen stelde een dame woensdagmiddag rond 12 uur vast dat een wagen de spiegel van haar geparkeerde VW Polo had afgereden. De aanrijder pleegde echter vluchtmisdrijf. De vrouw uit Tienen riep de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen.