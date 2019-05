Oeverzwaluwen nestelen zich terug in Tienen vdt

28 mei 2019

11u52 0 Tienen Voor het derde jaar op rij nestelen er zich oeverzwaluwen in het zanddepot van de bvba CROES gelegen langs de zuidelijke ring van Tienen. Voorheen was het 30 jaar geleden dat er nog oeverzwaluwen broedden in de regio.

“Oeverzwaluwen zijn zeldzame broedvogels in onze streek”, weet Philippe Smets van Natuurpunt Vogelwerkgroep Oost-Brabant. “Ze nestelen niet tegen de gevels van woningen zoals huiszwaluwen doen of in veestallen waar boerenzwaluwen hun nest maken. Oeverzwaluwen graven zelf een nest uit langs steile oevers van rivieren of hoge zandwallen, soms zelfs in een pas uitgegraven kelder voor een nieuwbouwwoning.”

Volgens Philippe zijn oeverzwaluwen nuttige vogels die enkel vliegende insecten kunnen vangen. “Vooral vliegen, muggen, bijen, wespen, vliegende mieren en bladluizen staan op hun menu. Overwinteren doen zwaluwen in Afrika. In september trekken ze naar het warme zuiden omdat het daar lente wordt en later zomer. Hier zijn dan door de te lage temperaturen in herfst en winter geen vliegende insecten meer actief. Rond april komen de zwaluwen terug naar de broedplaatsen en hebben er zo een tocht opzitten van 20.000 kilometer. Dat is toch bewonderenswaardig voor een vogeltje dat maar 12 centimeter groot is en amper 14 gram weegt.”

De firma Croes houdt rekening met de nestelende zwaluwen. “Zo heb ik borden mogen plaatsen zodat er de komende maanden geen zandwinning gebeurt aan de zandhoop waar de nestjes zijn. We vinden het fantastisch dat een bedrijf hier rekening mee houdt”, besluit Philippe.