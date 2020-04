OCMW Tienen start maandag met belronde naar alle 75-plussers Vanessa Dekeyzer

04 april 2020

09u01 0 Tienen Schepen van Mensen, Ine Tombeur (N-VA), verwacht dat er de komende maanden meer steunaanvragen bij het OCMW zullen binnen komen als gevolg van economische werkloosheid en reserves die op geraken. Maar voorlopig is de stijging niet exponentieel.

“Er zijn wel wat aanvragen voor steun of leefloon voor personen die economisch werkloos zijn en nog geen recht hebben op een werkeloosheidsuitkering omdat ze interimarbeid deden en nog geen recht hebben op een werkeloosheidsuitkering”, legt de schepen uit. “We krijgen wel wat ongeruste telefoons van mensen die vrezen niet meer rond te komen. Dit heeft te maken met onduidelijke communicatie van de RVA en de vakbonden. Anderzijds zijn onze cliënten blij dat de supermarkten terug promoties mogen geven.” De vraag naar warme maaltijden aan huis ziet schepen Tombeur wel stijgen. “Hieraan hadden we ons verwacht en er tijdig voor gezorgd dat we deze konden opschalen, wat we nu dus moeten doen.”

Belronde

Vanaf maandag gaat het OCMW alle 75-plussers in Tienen opbellen. “Hierbij geven we voorrang aan alleenstaanden”, zegt schepen Tombeur. “We polsen even of alles goed met hen gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben op het gebied van zorg of welzijn. Mensen die we niet kunnen bereiken, krijgen een kaartje in de bus met onze contactgegevens. We hebben heel wat telefoontjes te doen, maar we zullen dit met een groot team doen, want deze crisis pakken we samen aan. Het is mooi te zien hoe welzijns -en zorgverstrekkers elkaar op de hoogte houden van elkaars initiatieven zodat we klaar staan voor de mensen die het nodig hebben. Deze initiatieven zitten ook allemaal onder het nummer 016/319550. Naar dit nummer kan je bellen als je iemand kent die zorg nodig heeft of als je zelf zorg nodig hebt.”