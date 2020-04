OCMW neemt contact op met alle 75-plussers Kristien Bollen

06 april 2020

16u24 1 Tienen Vandaag start het OCMW Tienen met het telefonisch contacteren van 75-plussers. Bedoeling is bij deze kwetsbare doelgroep extra in te zetten op hulp en ondersteuning.

Om de vereenzaming tegen te gaan en de nood aan hulp te detecteren, gaat vanaf vandaag een team van maatschappelijke assistenten van het OCMW Tienen aan de slag om telefonisch contact op te nemen met 75- plussers in de stad. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de alleenstaande senioren. De voorbije week werden telefonische gegevens verzameld op basis van verschillende lijsten. Op die manier hoopt het OCMW zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

Bij de senioren waar men geen gehoor krijgt, of waarvan men niet over een telefoonnummer beschikt, gaan de gemeenschapswachten langs om een kaartje in de bus te steken. Mensen die nood hebben aan een maaltijd aan huis, een boodschappendienst of andere ondersteuning op het vlak van zorg en welzijn, kunnen op die manier rechtstreeks met het OCMW-team contact opnemen.