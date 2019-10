OCMW gaat samenwerken met restaurant Vigiliae Vanessa Dekeyzer

03 oktober 2019

11u48 1 Tienen Om personen, gerechtigd op een leefloon, optimale kansen te geven op een volwaardige reïntegratie in onze samenleving, is tewerkstelling een belangrijke ingangspoort. De OCMW-wet voorziet hierin in het kader van een sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker.

Om al deze mensen in de beste omstandigheden te kunnen tewerkstellen, wordt samengewerkt met een aantal andere participanten waaronder Pizza Hut Tienen, Tuinaanleg Laenen en iTek Dormaal. Het OCMW Tienen heeft nu ook G.M. Vigiliae bvba aan deze lijst toegevoegd door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Vigiliae is een van de oudste restaurants van Tienen. De Italiaanse zaak op de Grote Markt vierde zopas nog haar veertigste verjaardag. De eigenaars zien in hun zaak verschillende mogelijkheden om een extra werkkracht in te zetten, zowel in eenvoudige als meer complexe taken. Op die manier ontstaat er een zeer gevarieerd takenpakket van afwassen, over groenten wassen en snijden, keukenwerk, onderhoud van de keuken tot het poetsen van de zaak.

“Wij zijn verheugd dat voortaan OCMW-cliënten ook bij Vigiliae kunnen tewerkgesteld worden in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet”, zegt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Ine Tombeur (N-VA). “ Ik vind activering heel belangrijk, dit is dé garantie om uit armoede te geraken. Je verwerft niet alleen een inkomen, maar het zorgt voor een vaste dagindeling, je bouwt een sociaal netwerk op en krijgt een positiever zelfbeeld. Ik kijk uit naar de bevindingen van de uitbater en hopelijk kan dit een mooi voorbeeld voor andere horeca-uitbaters zijn om ook aan de slag te gaan met artikel 60’ers.”