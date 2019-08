Ochtendgymnastiek op de Vesten kent veel succes Vanessa Dekeyzer

23 augustus 2019

10u00 9 Tienen Wie op donderdag- of zondagochtend het ‘Sabooike’ op de Tiense Vesten passeert, heeft ongetwijfeld al de turners opgemerkt. Lieve Govaerts van De Beweegreden leidt deze ochtendgymnastiek in goede banen. “Iedereen heeft nood aan beweging. Enkel de motivatie ontbreekt soms nog. Ik wil zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen.”

De ochtendgymnastiek kent al veel succes. Op donderdag komen er telkens een tiental sporters langs, op zondag is dat het dubbele. “De reacties van de deelnemers zijn heel positief. Magda bijvoorbeeld heeft geen rugklachten meer sinds ze naar de ochtendgymnastiek komt, omdat ze meer haar spieren er rond traint. Het is voor velen een leuke beleving met een mooi lichaam als resultaat. Er wordt zeker veel gelachen, bijvoorbeeld wanneer er iemand van een bal afrolt. En na het sporten kan er nog gezellig bijgepraat worden in het koffiebar Plan B aan de overkant van de Vesten”, zegt Lieve.

“Als ergotherapeute en ultrasporter moest er vroeg of laat wel iets uit de bus komen, waar ik volledig m’n ei in kwijt kon”, gaat Lieve verder. “Door mijn uitgebreide werkervaring in ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen en dagcentra voor mensen met een fysieke en mentale beperking heb ik de voorbije 17 jaar een goed inzicht verworven in hoe ik mensen kan motiveren die niet in de reguliere sportclubs terecht kunnen. Die bagage besloot ik nu te gebruiken om een eigen initiatief op te starten: De Beweegreden. Hiermee geef ik zowel individuele begeleidingssessie voor mensen met zowel fysieke, mentale en ‘motivationele’ problematiek als groepssessies. Een bijkomende troef is dat ik als fietsenmaker ook de personen met een fysieke beperking met mobiliteitshulpmiddelen op een professionele manier kan ondersteunen.”

Start to gym

Lieve geeft ook wekelijks een start to gym binnenshuis, namelijk in De Schakel aan de Withuisstraat, en op zaterdagochtend kan iedereen deelnemen aan de Vianderloop in samenwerking met Zomers Zoet. En daarnaast is ze actief als Springbokcoach. “Springbok Coaching is een bedrijf dat beweging en gezondheid op het werk stimuleert met bewegingssessies tijdens de lunchpauze of vlak na het werk. Stap voor stap willen we zoveel mogelijk bedrijven overtuigen van fysiek welbevinden en gezonde gewoontes op de werkvloer. En hiervoor moeten ze niet meteen grote inspanningen leveren. Zo’n bewegingssessie is makkelijk inplanbaar op de middagen.”

