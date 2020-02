Nutswerken Grote Markt starten op 3 maart Vanessa Dekeyzer

20 februari 2020

17u19 0 Tienen Zoals gepland starten op 3 maart de nutswerken op de Grote Markt en de aanpalende straten. Die gaan de eigenlijke heraanleg vooraf, die voorlopig gepland staat na Suikerrock, in augustus. Dat is althans wanneer de stad de komende weken een aannemer aanduidt.

De nutswerken zijn opgedeeld in fases om zo de hinder voor het verkeer, de handelszaken en de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. “Om te vermijden dat de nieuwe bestrating de volgende jaren weer opengelegd moet worden, zullen alle nutsmaatschappijen hun oude hoofdleidingen en de huisaansluitingen vernieuwen. Voetgangers en fietsers kunnen, mits de nodige voorzichtigheid, langs de werken passeren. Fietsers kan soms gevraagd worden hun fiets aan de hand te nemen. Er wordt zorg voor gedragen dat de handelszaken en woningen te voet toegankelijk blijven”, aldus schepen Tom Roovers (Groen).

De bushalte op de Grote Markt wordt van dinsdag 3 maart tot en met zondag 19 april niet bediend. Meer informatie over de alternatieve busroutes vind je op www.delijn.be. De precieze planning is na te lezen op de website van de stad Tienen. In alle zones zullen de nutsmaatschappijen van maandag 6 april tot en met woensdag 10 juni ook overkoppelingen uitvoeren van handelszaken en woningen. Dit zijn lokale werkzaamheden met weinig hinder voor het verkeer.