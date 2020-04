Nummerplaat is bepalend of je toegang krijgt tot het containerpark Vanessa Dekeyzer

03 april 2020

16u22 0 Tienen Op dinsdag 7 april opent het recyclagepark opnieuw de deuren in Tienen. Om een grote toeloop te vermijden en de veiligheid te kunnen waarborgen, heeft de stad Tienen in overleg met EcoWerf beslist om de eerste twee weken beurtelings toegang te organiseren op basis van de nummerplaat.

Dagelijks worden beurtelings óf de voertuigen met een even of gepersonaliseerde nummerplaat toegelaten, óf de voertuigen met een oneven nummerplaat. Hierbij is het laatste cijfer van de nummerplaat bepalend. Wanneer afvalstoffen met een aanhangwagen gebracht worden, is het de nummerplaat van het voertuig die beslissend is. Bezoekers die te voet of met de fiets afval aanvoeren, dienen mee aan te schuiven in de wachtrij.

De politie voorziet een digitaal waarschuwingsbord op de hoek van de Bietenweg met deze informatie en controleert de nummerplaten van de aanschuivende voertuigen. Voertuigen die zich op een verkeerd tijdstip aanmelden, krijgen geen toegang tot het recyclagepark en worden teruggestuurd.

Check www.ecowerf voor de meest recente richtlijnen voor je een bezoek aan het recyclagepark plant.