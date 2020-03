Nog steeds geen duidelijkheid over de op corona geteste stagiair bij Bosch Vanessa Dekeyzer

05 maart 2020

17u33 0 Tienen Bij ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen is het nog steeds wachten op het resultaat van de test die een student, werkzaam in het bedrijf en teruggekeerd van een verblijf in Italië, had afgelegd nadat hij een symptoom van het coronavirus vertoonde.

Na een bezoek aan de arbeidsgeneesheer werd de student naar het hospitaal gestuurd om te worden getest. Hij wacht nu in isolatie bij hem thuis verder op het resultaat van de test. “En wij ook nog steeds”, zegt woordvoerder Bosch Tienen Peter De Troch. “Van zodra het resultaat bekend is, zullen we hierover naar de buitenwereld communiceren.”