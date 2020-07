Nog meer wandelplezier in het Hageland DDH

14 juli 2020

16u55 0

Toerisme Vlaams-Brabant breidt het wandelnetwerk Getevallei uit met 260 km aan virtuele trajecten en knooppunten in de gemeenten Tienen, Hoegaarden en Landen. Een virtueel traject is er eentje zonder richtingsborden maar waarbij je alle informatie digitaal krijgt. Het netwerk sluit naadloos aan op het bewegwijzerd deel van het wandelnetwerk in de gemeenten Geetbets, Sint-Margriete-Houtem (Tienen), Zoutleeuw en Linter.

Het principe van knooppunten is ondertussen gekend. Elk kruispunt van twee of meer wandelwegen krijgt een uniek nummer. Op de wandelkaart staan alle trajecten en de nummers van de knooppunten. De wandelaar stippelt zelf zijn wandeling uit en bepaalt de afstand aan de hand van de kilometeraanduiding op de kaart. Tijdens de wandeling volgt men de bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt.

Het was het succes van het eerste virtuele wandelnetwerk van Vlaanderen in de Brabantse Kouters dat Toerisme Vlaams-Brabant op weg zette voor de uitbreiding van het wandelnetwerk in de Getevallei. Een virtueel wandelnetwerk wil zeggen dat geen palen en borden te bespeuren zijn maar je de knooppunten alleen kan zien via de online routeplanner. Met de gratis app ‘Wandelknooppunt’ heeft men ze allemaal op zak. “Het grote voordeel van de digitale ontsluiting zit in de flexibiliteit”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Doordat er geen bewegwijzering is en alle informatie digitaal wordt aangeboden, kan die ook snel worden aangepast als er iets verandert. Op die manier is de informatie voor de wandelaar steeds actueel. Toch willen we met deze innovatieve aanpak de wandelaars, die niet over digitale middelen beschikken, niet over het hoofd zien. Voor ons was het heel belangrijk om de virtuele knooppunten in kaart te brengen en ook op papier aan te bieden”.

Twee kaarten nodig om hele gebied te verkennen

Verder blijft de bewegwijzering van de bestaande lusvormige themawandelingen behouden. Ze vallen perfect samen met de virtuele knooppunten en staan ook aangeduid op kaart. Op die manier heeft de wandelaar de keuze: virtuele knooppunten volgen of de bewegwijzering van een lusvormige wandeling of beiden.

Om het volledige gebied te verkennen, heb je twee kaarten nodig maar die worden aangeboden, samen met de informatiegids. Op de wandelkaart kan je ook een traject kiezen in functie van de ondergrond en rolstoeltangelijke routes worden erop aangeduid met een speciaal symbool.

Toerisme Vlaams-Brabant profiteerde van de heruitgave van het wandelnetwerk om het bewegwijzerd netwerk te screenen en enkele trajectwijzigingen door te voeren in Linter, Geetbets en aan het provinciedomein Het Vinne. De infogids en de kaarten van het wandelnetwerk zijn vanaf heden te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of te downloaden via de site. Net zoals bij de andere wandelnetwerken zullen er ook twee aparte wandelpublicaties verschijnen: een Nederlandstalige (kaart + infogids) aan de prijs van 9 euro en een 4-talige aan de prijs van 6 euro.. Bekijk het wandelnetwerk digitaal via de site of download de app via deze link.