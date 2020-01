NMBS en Cordeel maken werk van renovatie oud postgebouw Vanessa Dekeyzer

26 januari 2020

11u23 0 Tienen De NMBS hoopt dat tegen de zomer een bouwvergunning wordt ingediend voor het oude postgebouw aan het station van Tienen. Dat staat al jaren te verloederen. De buurt hoopt dan ook dat er eindelijk een nieuwe bestemming komt.

In 2012 keurde de gemeenteraad het voorstel goed dat moet toelaten het oude postgebouw vlakbij het spoorwegstation te renoveren en een andere bestemming te geven. Dit gebouw, eigendom van de NMBS Holding, stond toen al geruime tijd ongebruikt te verkommeren en vandaag is dat nog steeds niet anders.

Maar er zou dan toch schot in de zaak komen. “Er is overleg aan de gang tussen NMBS en Cordeel voor de renovatie van het oude postgebouw en de invulling van de bijhorende projectgrond”, zegt Dimmitri Temmerman, woordvoerder NMBS. “Belangrijke voorwaarde daarin is dat er voor onze reizigers op de projectgrond een overdekte fietsenstalling komt, met plaats voor minstens 800 fietsen. De komende weken en maanden worden er knopen doorgehakt, zodat tegen de zomer van dit jaar de bouwvergunning kan worden ingediend.”