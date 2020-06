Nieuwe zomerpromo van Aldi in amper minuut de deur uit: “Vorige week naast jacuzzi gegrepen, nu wel zwembad mee naar huis!” Kristien Bollen

17 juni 2020

12u57 136 Tienen Het was aanschuiven geblazen, woensdagochtend aan de Aldi in Tienen. De keten bood enkele opbouwzwembaden aan voor 119 euro, en dat moest je heel wat mensen geen twee keer voorstellen. Bijna een uur voor opening om 8.30 uur, kozen zij al positie in de rij. Maar enkel de eerste vijf gingen tevreden naar huis.

Vorige week stuntte Aldi al met een opblaasbare jacuzzi tegen fikse korting. De onvrede bij de klanten werd evenwel al snel groot, toen bleek dat de vraag het aanbod zwaar overtrof.



Ook voor het zwembad van het bekende merk Intex waren er zichtbaar te veel gegadigden. Toen de deuren van de winkel in Tienen openden, liepen heel wat klanten meteen naar het hoekje waar de wekelijkse promoties staan. Welgeteld vijf van hen konden het zwembad met een diameter van meer dan 3,5 meter bemachtigen. Eén klant die te laat kwam, probeerde nog bij het winkelpersoneel te polsen of er niet wat reserve in stock lag. Toen het antwoord negatief was, spurtte hij naar zijn wagen om zijn geluk in een ander filiaal te beproeven.

Wie er wel eentje kon bemachtigen, is Kathleen Vandersteen (45) uit Tienen. Zij had dan ook al om 7.45 uur postgevat aan de winkel. “Vorige week ben ik ook ‘s ochtends gekomen voor de jacuzzipromotie”, vertelt ze. “Maar toen was ik te laat. Daarom ben ik vandaag extra vroeg gekomen. En dan nog was ik niet de eerste. Nu, ik heb er eentje en mijn zoon van 14 zal blij zijn. Zo kan hij toch van het water genieten tijdens onze 'staycation’ in de tuin.”

Ook Rudi Moyaerts uit Hoegaarden was één van de gelukkigen. “Zo halen we het vakantiegevoel in huis en kunnen de kinderen genieten in de tuin”, glimlacht hij. “En voor zo’n prijs kan je niet sukkelen. Wel spijtig dat er zo weinig geleverd werden. Ik heb zelf nog geluk gehad. Als ik een minuutje later toegekomen was, dan had ik er geen meer gehad.”

Actie lang op voorhand gepland

Bij Aldi betreurt men dat men niet iedereen kan tevreden stellen. “Zulke acties plannen we maanden van tevoren”, zegt woordvoerder van Aldi België Jason Sevestre. “Ook deze aanbieding was lang voor de corona-uitbraak geregeld. Niemand had kunnen inschatten dat het nu een stormloop zou zijn op zwembaden die intussen bijna nergens meer te vinden zijn. Hadden we dit op voorhand geweten, dat velen voor een thuis-vakantie opteren door de coronacrisis, hadden we er zeker meer besteld. Helaas kunnen we dit niet meer op het laatste moment wijzigen. We excuseren ons dan ook bij de vele klanten die we hebben moeten teleurstellen. We bekijken intussen wat we in de (korte) toekomst nog kunnen doen.”

