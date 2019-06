Nieuwe stijl voor ontvangst inwoners Christian Hennuy

22 juni 2019

De stad Tienen ontvangt al 14 jaar de nieuwe inwoners, tweemaal per jaar, dus in totaal al 28 groepen. “We hebben de ontvangst opgefrist. Tussen de wandeling en de rondrit door Tienen hebben we ditmaal een stop op het Torekesplein voorzien, met proevertjes uit de regio, en daarbij een optreden van Herman Vandermeulen van ‘Ich en Eja’ met liedjes in het Tiens over de stad. Ook de receptie in het stadhuis werd anders ingekleed, met muziek door leerlingen van ART, een kinderhoekje waar de kinderen een tekening van Heldenland kunnen inkleuren, een verwelkoming door Johnny Voners en de projectie van een film. En uiteraard hapjes en drankjes aan receptietafels”, aldus communicatiedeskundige Julie Mertens. In totaal namen 32 nieuwe gezinnen deel.