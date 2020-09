Nieuwe speeltuin in Vissenaken zoekt naam : ideeën welkom Kristien Bollen

29 september 2020

18u57 1 Tienen Vanaf half november kunnen de kinderen in Vissenaken hun ravottend hartje ophalen in de nieuwe avontuurlijke speeltuin in de Kumtichstraat. Maar voor het zover is, lanceert de jeugddienst van Tienen een oproep voor een nieuwe naam!

Speeltuin ‘De Kronkel’ in Vissenaken was toe aan een grondige vernieuwing. De oude toestellen werden weggehaald en na inspraak van de kinderen en lokale verenigingen werd een nieuw ontwerp uitgewerkt. Er werd gekozen voor een avontuurlijk speelterrein met natuurlijke speelelementen in een groene omgeving.

De inplanting van de nieuwe speeltuin wordt uitgevoerd door de firma Boerplay. De werken gingen begin september van start. Tegen half november is het speelplein klaar om ravottende kinderen te ontvangen.

“Bij de speeltuin hoort ook een spiksplinternieuwe naam” zegt schepen van vrije tijd Wim Bergé. “Daarom roepen we Inwoners en verenigingen op om zelf op de proppen te komen met een leuke naam voor het speelplein. Ideeën zijn welkom via jeugddienst@tienen.be tot vrijdag 30 oktober. De nieuwe naam wordt onthuld tijdens het officiële openingsmoment op woensdag 18 november om 14.30 uur, waarbij de buurtbewoners van harte welkom zijn.”

De stad Tienen bekijkt ook de mogelijkheden om samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland de groenvoorzieningen op te waarderen. Dit project staat op de planning voor 2021.