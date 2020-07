Nieuwe locatie campus RZ Heilig Hart bekend Kristien Bollen

05 juli 2020

10u17 0

De kogel is door de kerk: onze nieuwe campus komt er op de site van St.-Jan. De vorige belangrijke piste, de site Reynaerts langs de Hamelendreef, bleek na verder onderzoek niet geschikt door waterproblemen.

De volgende belangrijke stap is nu om met de stad een akkoord te maken over de verwerving van de gronden rond St.-Jan. Er wordt ook overlegd over de herbestemming van campus Mariëndal.

Hoe de nieuwe campus er precies uit zal zien is nog niet bekend: de definitieve beslissing over welk architectenbureau de nieuwe campus zal ontwerpen, valt uiterlijk in september. Zeker is wel dat de huidige campus St.-Jan afgebroken zal worden, en de stadsakker grotendeels behouden blijft.