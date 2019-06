Nieuwe leden voor Confrérie Sincte Moor Christian Hennuy

02 juni 2019

De Confrérie van Sincte Moor nam twee nieuwe leden op in de organisatie: Jan Ingels, directeur van de Tiense suikerfabrieken, en Pol Carmen beheerder van 72 scholen, waarbij ook de Tiense. Ze hebben allebei een sterke binding met Tienen en Grimde. Hoofdprovoost van de Confrérie is Gui Nijs: “Wij zorgen voor het beheer van de Sint-Mauruskapel of OLV Ten Steen kapel uit Grimde. Dit was vroeger een kapel voor de melaatsen en is nu nog een bedevaartsoord tegen hoofdpijn. Getuige daarvan de ijzeren kronen die hier opgezet worden tegen hoofdpijn. Normaliter zijn er steeds 12 leden in de Confrérie en de Provoost. Er waren nu twee leden weggevallen, dus worden ze vervangen”, aldus Gui Nijs.