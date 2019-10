Nieuwe inwoners leren de stad kennen Kristien Bollen

19 oktober 2019

De nieuwe inwoners van Tienen werden deze morgen uitgenodigd voor een kennismaking met de suikerstad. Het onthaal met een heerlijke tas koffie en een echte “Tattepoem” (Tins voor appelflap), vond plaats in het Theatercafé van het Vrijetijdscentrum. Nadien vertrokken de 75 deelnemers onder begeleiding van een gids te voet en op verkenning door het stadscentrum. Een boeiende tocht met een vleugje cultuur en geschiedenis, maar vooral met veel praktische informatie. Nadien werden per busrit de inwoners doorheen de verschillende deelgemeentes gereden. De voormiddag werd afgesloten met een hapje en een drankje in de raadzaal van het stadhuis. De Dag van de nieuwe inwoner wordt twee keer per jaar georganiseerd door de dienst communicatie samen met de dienst toerisme. Vandaag was het reeds de 30-ste editie waarop de niewkomers onthaald werden.