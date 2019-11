Nieuw duo leidt sp.a Vlaams-Brabant “We willen weer tussen de mensen staan” Vanessa Dekeyzer

23 november 2019

07u15 0 Tienen Met Nele Daenen en Moad El Boudaati heeft sp.a Vlaams-Brabant een nieuw duo aan zet. Zij kregen op het provinciaal congres het vertrouwen van de leden om sp.a in Vlaams-Brabant te versterken.

Op haar provinciaal congres verkoos sp.a provincie Vlaams-Brabant Nele Daenen, fractieleider sp.a Tienen uit Tienen en Moad El Boudaati schepen voor Jeugd, Cultuur en Sport uit Vilvoorde tot respectievelijk provinciaal voorzitter en ondervoorzitter. Nele en Moad willen een frisse wind laten waaien door onze partij in Vlaams-Brabant. Daarvoor hebben zij een heel team rond zich verzameld. Samen met dit team willen ze met een sterk inhoudelijk verhaal én een duidelijke, positieve, warme boodschap de Vlaams-Brabanders aanspreken.

“We willen weer tussen de mensen staan want daar ligt de bakermat van onze partij. De thema’s waar onze inwoners van wakker liggen moeten alle aandacht krijgen. We zullen werken aan oplossingen die de verbondenheid en samenhorigheid in onze provincie versterken en bouwen aan een samenleving waar iedereen telt en waar iedereen mee is. Als voorzitter wil ik samen met Moad vooral een coach en verbinder zijn binnen onze partij”, zegt Nele Daenen.

Het is een bewuste keuze om de leiding van de provincie in handen te geven van mensen die lokaal heel hard aan de kar trekken en die bij de laatste campagne vanop de tweede lijn de partij met vuur verdedigd hebben. “Het niveau waar mensen het meeste vertrouwen in hebben, is het lokale niveau. We zullen dan ook bijzonder veel aandacht besteden aan de lokale werking van onze afdelingen. Daarvoor willen we ook nieuwe en jonge mensen aanspreken om samen aan nieuwe ideeën en oplossingen te werken. Zo zullen we een nieuwe generatie klaarstomen die onze partij een sterke toekomst biedt, aldus Moad El Boudaati.