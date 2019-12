Niet duidelijk of huiszoeking resultaat opleverde in mogelijke oude moordzaak : bewoners terug thuis, onderzoek gaat verder Kristien Bollen

19 december 2019

18u49 18 Tienen In de Donystraat in Tienen hielden speurders woensdag een grootschalige huiszoeking. In een woning, vlak naast het voormalige jeugdhuis, vielen speurders in de ochtend binnen. Ze kregen hierbij de steun van een speurhond en heel wat leden van de civiele bescherming die onder meer een tankwagen bijhadden om enkele putten leeg te trekken. Het parket liet weten dat het kadert in een gerechtelijk onderzoek. “Mogelijk heeft er in die woning een levensdelict plaatsgevonden, welliswaar meer dan 10 jaar geleden. De huidige bewoners hebben niets met deze zaak te maken”. De zoekactie ter plaatse werd gisteren in de late avond stop gezet en de bewoners die noodgedwongen het huis moesten verlaten mochten er weer hun intrek nemen.

Wie of wat ?

Naar wie of wat de speurders juist zochten, wil men momenteel nog steeds niets over kwijt. “De speurders gaan na of de info waarover men beschikt al dan niet klopt en of er nog restanten of sporen van het misdrijf aan te treffen zijn”, verduidelijkt de persmagistraat. “Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet door de onderzoeksrechter”.

Of de speurders dus iets hebben kunnen aantreffen is onduidelijk.

Home sweet home

Voor het gezin van vier dat er net ietsje meer dan een jaartje woont was het wel even schrikken. Intussen zijn ze weer thuis. “Het was precies alsof we in een of andere film zaten” vertelt de mama van het gezin. Wel vreemd als politie met een huiszoekingsbevel aan je deur staat en je maar eventjes de tijd krijgt om spullen te pakken. In het begin viel het wel mee, toen waren het slechts enkele agenten. Toen ik wat later in de voormiddag eventjes terug keerde om een buggy voor de kleinste gaan op te halen was wel héél indrukwekkend : die speurhond, het labo, de hekken voor de woning en de civiele bescherming die met man en macht aanwezig was.... maar gelukkig mochten we nog dezelfde avond terug. We hadden toch een beetje bang van hoe we het hier zouden aantreffen maar het is moeilijk te geloven, we merken amper dat hier zo een zoekactie is geweest. Je zou denken dat hier zelfs niemand is binnen geweest”. Voor de kinderen was het ietsje minder aangenamer. “Onze dochter is nog steeds wat onder de indruk van het hele gebeuren, afgelopen nacht had ze zelfs een angstige droom hierover maar dat zal wel over gaan” zegt de mama. “Zolang we maar geen ‘vervolg op deze film’ komt”.