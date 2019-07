Niet alle boetieks verdwijnen uit Leuvensestraat: Melissa opent begin augustus Bijoutiful Vanessa Dekeyzer

15 juli 2019

14u33 12 Tienen Met de vriendinnen een ‘girls night out’ beleven in een kledingwinkel. Dat kan vanaf begin augustus in Bijoutiful in de Leuvensestraat. Melissa Boeyen (33) is de drijvende kracht achter het concept. “Het volstaat vandaag de dag niet meer om enkel een kledingzaak te openen en wachten tot de klanten langskomen. Zij willen beleving tijdens het shoppen en willen zich belangrijk voelen.”

Op korte tijd verdwenen er in de Leuvensestraat twee leuke kledingsboetiekjes, Casella en Vitalie, maar er is weer versterking op komst met Bijoutiful. Zaakvoerster Melissa runde haar winkeltje sinds januari bij haar thuis in Tienen. “Mijn klanten konden hier op afspraak terecht als ze wilden komen shoppen. Al snel merkte ik dat mijn winkeltje’ te klein werd en dus heb ik de sprong gewaagd naar een volwaardige winkel in het handelscentrum. Het is spannend afwachten of het een succes zal zijn, maar ik geloof absoluut in het potentieel van Tienen.”

Samen met haar man werkt ze zich al maanden uit de naad om het pand tot een gezellige plek te maken. En het resultaat is prachtig. Opvallend is het ‘livinggehalte’ met een zetel en daarnaast een koffiemachine. “We willen dat de klant zich thuis voelt. Hier kan je lekker onthaasten, alles rustig bekijken en passen. Niemand hoeft hier in een wip buiten te zijn. Wanneer de mannen mee komen shoppen, kunnen zij rustig plaatsnemen in de zetel en een koffietje drinken.”

Hip en modern

En er valt nog meer beleving te ontdekken bij Bijoutiful. “Vanaf vijf personen kan er na sluitingstijd een ‘girls night out’ plaatsvinden. De vrouwen kunnen dan de winkel voor enige tijd reserveren en rustig shoppen, terwijl ze van een babbel en een glaasje cava genieten.” Dat concept probeerde ze ook al uit in haar winkeltje thuis.

Melissa wil hippe en trendy kledij aanbieden aan alle vrouwen. “Ik merk vaak dat dames met een maatje meer uit de boot vallen. Dat is helemaal niet nodig, want ook zij kunnen zich hip en modern aankleden. Vandaar dat ik ook grotere maatjes in de aanbieding heb, tot maatje 52. Naast kleding kan je hier ook enkele leuke decoratie- en geschenkartikelen op de kop tikken. Als kers op de taart krijgen die ook nog eens een bijzonder mooie verpakking.”

Melissa past haar collecties voortdurend aan, zodat niet iedereen met hetzelfde rondloopt. “Je kan via de Facebookpagina de nieuwe aanwinsten volgen. Ik plaats daar foto’s met volledig passende outfits op en dat appreciëren de klanten, want zo moeten ze zelf geen stukken meer matchen. Belangrijk is ook dat de kleding die ik aanbied betaalbaar is. Vaak gaat het budget van mama’s met kinderen grotendeels op aan de kids. Hier kunnen ze toch leuke dingen kopen aan een kleine prijs.”

Bijoutiful is open op dinsdag van 10 tot 18 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 18 uur. Elke eerste zondag van de maand zal je er ook kunnen shoppen van 13 tot 17 uur. Het openingsweekend vindt plaats op 2, 3 en 4 augustus. Elke klant krijgt een hapje en tapje en een geschenkje, zolang de voorraad strekt.