Nienke zorgt voor een viergeslacht vdt

06 juni 2019

17u02 4

De geboorte van Nienke een maand geleden heeft voor een viergeslacht gezorgd. Mama is Nicky Claes (30) uit Binkom. Zij is de dochter van Marleen Dewit (55) uit Tienen, die op haar beurt de dochter is van Maria Vanrooy (78), die in woonzorgcentrum De Gouden Jaren in Tienen verblijft.