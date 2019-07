Niels Destadsbader verovert de Tiense harten vanessa dekeyzer

28 juli 2019

Het Suikerrock publiek moest het met Mama’s Jasje doen, die moest inspringen voor de zieke Nielson. Maar dat vond het niet erg. “Ik vond het het eigenlijk wel leuk, want dit is toch pure nostalgie”, zei Marie uit Landen. Er werd uit volle borst meegezongen met oude hits, maar ook nieuwe singles werden warm onthaald. En dan was het de beurt aan Niels Destadsbader, de man waar heel veel Tienenaars op stonden te wachten. In een mum van tijd deed hij de harten van de toeschouwers smelten, zeker toen hij de kleine Esmee het podium opriep. Zij had een boodschap op een stuk karton geschreven: ‘mag ik met jou op de foto?’ Ze mocht niet alleen op foto, Niels zong naast haar op het podium ‘Ik heb je lief’. Esmee bedankte Niels met een lieve kus op de kaak. Het Tiense publiek kreeg maar niet genoeg van Niels. Met maar liefst twee bisnummers ‘Speeltijd’ en ‘Verover mij’ nam hij afscheid van zijn fans. “Tot in het Sportpaleis”, riep hij nog. Nu is het Marco Borsato. Hij mag de 33ste editie van Suikerrock afsluiten.