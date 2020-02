Niels Destadsbader keert terug naar Suikerrock Vanessa Dekeyzer

28 februari 2020

12u05 0 Tienen Niels Destadsbader keert op zondag 2 augustus terug naar Suikerrock om er samen met onder meer Tom Jones, De Kreuners, Peter Koelewijn en Mathias Vergels voor een knallend slot te zorgen van de ‘Farewell Edition’.

Het optreden van Niels Destadsbader op Suikerrock 2019 staat nog steeds in het geheugen gegrift van de aanwezigen, al was het maar wegens het schattige moment waarop hij de kleine Esmee uit het publiek haalde en ‘Ik heb je lief’ voor haar zong. Op zondag 2 augustus zal Niels Destadsbader ongetwijfeld opnieuw voor kippenvelmomenten zorgen op de Grote Markt van Tienen. Met Niels is het zondagprogramma nu, op één naam na, compleet.

De Suikerrock ‘Farewell Edition’ zal plaatsvinden van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Tickets en drankjetons zijn beschikbaar via de website.