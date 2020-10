Exclusief voor abonnees Nieke bevalt op Kweikersdag van flinke zoon : “Ne grouve kastaar” Kristien Bollen

10 oktober 2020

20u30 2 Tienen De stad Tienen viert vandaag haar stadsfeestdag (Kweikersdag). Helaas kunnen door corona de geplande feestelijkheden niet doorgaan in normale omstandigheden. OpgewekTienen werkte wel een heel alternatief programma met foto’s en filmpjes uit en is sinds 10.10 uur heel de dag live te volgen in Pand10 en via de De stad Tienen viert vandaag haar stadsfeestdag (Kweikersdag). Helaas kunnen door corona de geplande feestelijkheden niet doorgaan in normale omstandigheden. OpgewekTienen werkte wel een heel alternatief programma met foto’s en filmpjes uit en is sinds 10.10 uur heel de dag live te volgen in Pand10 en via de livestream

En of de organisatoren van deze feestdag het nog niet druk genoeg hebben ?! De reuzen Tiske en Nieke verwachten een zoontje, dat weten we al wel eventjes. Maar net vandaag, deze namiddag om 14 uur zag hun kind het levenslicht. “Ne grouve kastaar”, zoals we in Tienen zeggen, want de “kleine” weegt maar lieft 10 kilo en is 160 centimeter groot.

