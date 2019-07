Namen voor de Acoustic Stage op Suikerrock zijn bekend vdt

15 juli 2019

18u18 3 Tienen De namen voor de Acoustige Stage zijn bekend. Deze stage op de Suikerrock bevindt zich in de Nieuwstraat, te midden van de Foodtruck Corner, op het gratis gedeelte. Nieuw op dit podium is ‘Spoken Word’.

“De voorbije weken gingen we via een wedstrijd op vi.be op zoek naar akoestisch talent”, zegt organisator Walter Kestens. “Uit de meer dan 180 inzendingen koos onze jury 12 gelukkigen, die op zaterdag 27 en zondag 28 juli het beste van zichzelf zullen geven. Het gaat om West Coast Caravan, Nele, Red Stags, Julien Firmin, Watch Out For The Giants, Fien & Dorien, Nora Jehoul, Murie And The Flurries, MATS, Bosum, Alice Mae en Jarvin.”

Nieuw op Suikerrock is ‘Spoken Word’. “Op vrijdag 26 juli wordt Acoustic Stage ingepalmd door Tienen Troef. Die vzw, die Tienen positief in het daglicht stelt, presenteert een line-up van poëzie, stand-up, verhalen en andere luisterbare zwelgerijen. “Zeven goedgebekte performers milderen uw honger naar goesting, scheefbekkerij, goudpotten aan het einde van de regenboog en alles wat daartussen gedijt met teksten van eigen makelij en opgekuiste vergeten parels uit ’s Vaderlands literatuur”, klinkt het. “Schuif aan voor deze prettig gestoorde vertelcaroussel met onder meer Victoria Vandersteen, Jef Van Hemelryck, Inke Gieghase, Jordy Mellaerts, Roncha, Chris François en Nele Sterkendries!”