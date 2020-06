Na Roosen Fashion gaat ook kledingwinkel ARLY de deuren in de Nieuwstraat sluiten Vanessa Dekeyzer

10 juni 2020

16u14 0 Tienen Na de aangekondigde sluiting van Roosen Fashion in de Nieuwstraat, verdwijnt er opnieuw een gevestigde kledingzaak wat verderop in dezelfde straat: ARLY. Carmen Verhaeg runde 28 jaar lang met veel enthousiasme haar winkel. “Ik ga een nieuwe uitdaging aan”, zegt ze in haar mededeling op Facebook.

“Mijn verstand en ik zijn er in onze coronabubbel van de afgelopen maanden uitgeraakt. Met een dubbel gevoel maar meer dan ooit overtuigd dat dit de enige juiste beslissing is”, laat Carmen nog weten. Ze verhult niet dat de gebeurtenissen van de afgelopen maanden daar een belangrijke rol in gespeeld hebben. “Maar er is natuurlijk meer aan vooraf gegaan”, voegt ze eraan toe. “Bedenkingen, onzekerheden, factoren waar vele andere zelfstandigen in Tienen ook mee geconfronteerd worden.”

Veel veranderingen

Carmen heeft gedurende 28 jaar met veel plezier in haar winkel gestaan en dames aan een mooi en passende outfit geholpen. “Ik heb veel zien veranderen, in goede en slechte zin. Ik heb mensen zien veranderen, ik heb gelachen en getroost. Wat me nog het meest plezier deed, was dat mensen met plezier mijn winkel binnen wandelden, om rond te kijken en tegelijk een babbeltje te doen over het reilen en zeilen in Tienen. Dat ze aan het einde van hun bezoek weer naar huis gingen met een mooie outfit, was voor mij de kers op de taart.”

“Maar alles wordt anders”, weet Carmen. “Het zijn andere tijden en tijd voor verandering. Ik wil al mijn klanten nog graag bedanken voor hun jarenlange trouw en steun en doe nog een warme oproep aan iedereen: blijf lokaal shoppen! Mijn collega’s, die elke dag met zoveel moed in hun zaak staan, verdienen dat.”