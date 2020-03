Na jaren zwoegen opent veeboer hoevewinkel met Belgisch Wagyuvlees: “Het enige 100% raszuivere in België” Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

16u00 0 Tienen Steeds meer restaurants zetten Wagyuvlees op de menukaart, maar veeboer Jeroen Vandelook uit Kumtich waarschuwt. “Vaak gaat het om een kruising van rassen, maar je betaalt wel de prijs van 100 procent raszuiver volbloed Wagyu. En ik kan het weten, want samen met een collega ben ik de enige in Vlaanderen die 100% raszuiver volbloed Wagyu kweekt.”

De grootouders van Jeroen runden een gemengd landbouwbedrijf, waar Jeroen graag in meehielp. Toen zij stierven en Jeroen intussen afgestudeerd was als landbouwingenieur, besloot hij het bedrijf nieuw leven in te blazen. “Ik ben toen op zoek gegaan naar een bijzonder ras om te kweken”, steekt Jeroen van wal. “Toen een kameraad van mij terugkwam van Japan, zei hij me dat hij daar een uniek stuk vlees had gegeten. Het ging om Wagyuvlees, een Japans koeras, dat al van in de oudheid een heel exclusief karakter heeft, enkel weggelegd voor de elite. Het is bij wijze van spreken de kaviaar van het vlees. En dat is ook te zien aan het prijskaartje.”

“Ik heb diep in mijn portefeuille getast en ben in een prestigieus restaurant in België een stukje Wagyu gaan eten. Ik moest mijn kameraad gelijk geven: dit was echt top!” vertelt Jeroen enthousiast. “Maar hoe in godsnaam zou ik dit ras zelf gaan kweken. In Japan houden ze hun ‘product’ goed beschermd, dus je kan niet zomaar een levende Wagyukoe laten overkomen naar België. Ik ben dus op zoek gegaan naar embryo’s en via een Nederlandse collega-veeboer heb ik die gevonden in Australië. De bloedlijn ervan gaat terug tot de Japanse origine. In 2007 heb ik de eerste embryo’s laten inplanten bij koeien, die fungeerden als draagmoeder. Dat leverde me drie Wagyu’s op.”

Raszuivere volbloeden

Na twee jaar slaagde Jeroen erin om 100 procent raszuivere volbloed Wagyu’s te kweken. “Door de jaren heen is de kudde verder opgebouwd tot de zeventig stuks die nu in de stallen staan en gevoederd worden met een voedermengeling die ik zelf uitgedokterd heb. Vanaf het mooi weer is, kunnen de koeien extensief grazen op de achterliggende weides.”

Het vlees is dus fel doorregen met vetvezels, wat zorgt voor een enorme malsheid en smaak Jeroen Vandelook

Het duurt zo’n 32 tot 36 maanden voor de gecastreerde Wagyu stier slachtrijp is. Dat is bijna de dubbele termijn van de koeien van het Belgische witblauw ras. “Dat maakt natuurlijk dat je meer en langer moet investeren in zo’n dier, maar dat is nodig want de kwaliteit heeft te maken met de superieure marbrering, die zo uniek is aan het Wagyuvlees. Het vlees is dus fel doorregen met vetvezels, wat zorgt voor een enorme malsheid en smaak. Dat vet smelt meteen als sneeuw voor de zon bij het bakken.”

Tot nu toe leverde Jeroen enkel aan restaurant Het Wit Toreke in Aarschot, waarvan de zaakvoerders ook een Proxy Delhaize runnen. “Die twee afzetlocaties waren voldoende omdat ik nog niet zoveel vlees kon aanleveren natuurlijk. Het is ook nu niet de bedoeling om grootschalig te gaan verdelen, maar we zijn wel op het punt gekomen dat we meer vlees kunnen gaan verkopen. In eerste instantie willen we zeker gaan samenwerken met geïnteresseerde lokale restaurants en daarnaast willen we ook alle andere mensen de kans bieden om deze vleessoort te leren kennen via onze hoevewinkel, die vanaf 12 maart van start gaat.”

Bier en massages

Er doen vaak twee geruchten de ronde als het over Wagyuvlees gaat, namelijk dat die koeien gemasseerd worden en dat ze bier drinken. Maar klopt dat ook? “In Japan is dat echt zo. De Wagyu’s daar drinken bier om hun goesting voor eten aangewakkerd te houden gedurende die 36 maanden. Ze worden daar ook gemasseerd, zodat het vet meer in het vlees geraakt. Daar staan ze echter in kleine boxen naast elkaar gehuisvest, hier hebben ze sowieso voldoende beweging en zijn extra massages niet nodig.”

De zwarte Wagyukoe ziet er eigenlijk schattig uit. “Dat vind ik ook”, zegt Jeroen. “Maar ik probeer me er toch niet te erg aan te hechten. Vroeger gaf ik ze allemaal een naam, maar wanneer je ze dan naar het slachthuis moet doen, en dat doe ik altijd zelf persoonlijk met mijn aanhangwagen om het dier zo weinig mogelijk stress te bezorgen, is dat toch even slikken. Je kan stellen dat ik ze nu een luxeleven gedurende 36 maanden geef, maar dan houdt het op.”

Zal de Belg binnenkort nog meer Wagyuvlees gaan eten? “Dat denk ik wel, omdat het meer te zien is in kookprogramma’s op tv. Natuurlijk is het wel zo dat men er vaak voor pleit om minder vlees te gaan eten. Ik denk dat de mensen dan, wanneer ze toch vlees eten, gaan kiezen voor een iets specialer stuk. Maar Wagyu zal altijd een nicheproduct blijven.”

Voor meer informatie kan je terecht op de website of via mail naar puurwagyu@gmail.com.