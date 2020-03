Na jaren van sluiting heropenen Wim en Elisa samen met kok Dino Casa Al Parma: “We gaan voor de authentieke Italiaanse keuken” Vanessa Dekeyzer

05 maart 2020

17u36 0 Tienen Vijf jaar na de sluiting heropent Casa Al Parma vrijdag op de Grote Markt van Tienen opnieuw de deuren. Zaakvoerders Elisa Monteleone en Wim Van Mosselvelde willen samen met de Italiaanse chef-kok Dino Di Levrano de gasten verwennen met authentieke Italiaanse gerechtjes.

Elisa en Wim hebben al wat horeca-ervaring opgedaan in The Lounge aan de Grote Markt. “We merkten daar echter dat de drempel te hoog lag. Dat had ongetwijfeld te maken met het chique karakter van het pand. Toen het pand te koop kwam, besloten we een andere richting uit te gaan en gingen we op zoek naar een nieuwe locatie. We wilden wel in hartje Tienen blijven, omdat we hier ook wonen.”

En zo kwamen Wim en Elisa in contact met Sergio Salerno, de eigenaar van Casa Al Parma. “Hij is diegene die de Italiaanse keuken in Tienen jaren geleden geïntroduceerd heeft”, vertelt Wim. We gaan dan terug naar 1982, toen Sergio samen met zijn twee dochters Isabella en Marjolina het restaurant op de Grote Markt opende. In 1995 trad hij toe tot Ciao Italia, een groep Italiaanse restauranthouders in België en pleitte hij mee voor het label van Ristorante Italiano om de kwaliteit van de Italiaanse keuken te beschermen, een label dat het restaurant in 2005 ook zelf mocht dragen.

Dochter Isabelle runde een tijdlang samen met haar toenmalige vriend Fabrizio Piombo Al Parma verder, maar in 2014 kwam het restaurant te koop te staan. Uiteindelijk bleef het pand vijf jaar leegstaan. “Wij hebben een huurovereenkomst met Sergio, want een verkoop zag hij uiteindelijk toch niet zitten. Logisch, want het is toch zijn ‘baby’”, vertellen Wim en Elisa. “Wij willen zeker de kwaliteit en de uitstraling, die het restaurant steeds heeft gehad, verder zetten. Vandaar dat we ook onder dezelfde naam blijven verder gaan.”

En die kwaliteit moet chef-kok Dino Di Levrano leveren. Die kent Al Parma, want hij werkte hier de laatste twee jaar ook al in de keuken. “Daarna is hij weer even naar Italië vertrokken, maar daar een restaurant runnen is absoluut geen makkelijke uitdaging en dus keerde hij terug naar ons land, naar het kleine en gezellige Tienen”, zegt Wim. “Wij verwelkomden hem graag als chef bij ons in The Lounge en nu zetten we samen ons avontuur verder in Casa Al Parma.”

Het restaurant opent vrijdag de deuren. Je kan er elke dag, behalve op donderdag, terecht van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur.