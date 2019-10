Na de Bospoeper komt de Vagebond Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

17u14 2 Tienen La Piccola Cantina heeft opnieuw een bijzondere wijn uitgebracht: ‘Il Vagebond viaggio a Leuven’. Zaakvoerder Frank Boets liet de exclusieve rode wijn produceren door het Italiaanse wijnhuis Nizza Silvano, dat eerder ook al ‘Il Bospoeper’ voor Frank maakte.

Frank Boets startte in 2010 met de wijn- en delicatessenzaak La Piccola Cantina in de Peperstraat 17. “We verkopen uitsluitend Italiaanse wijnen die we allemaal zelf importeren. Elk jaar bezoeken we ook de Italiaanse regio’s zodat we zeker zijn dat hetgeen we verkopen van heel goede kwaliteit is. Daarnaast verkopen we ook nog grappa, gin, limoncello en andere Italiaanse specialiteiten zoals olijfolie, pasta, koekjes, koffie en bio-producten. In ons klantenbestand zijn er naast particulieren ondertussen ook heel wat restaurants bijgekomen die onze wijnen weten te smaken.”

‘Il Vagebond viaggio a Leuven’ is te proeven en te kopen in de winkel, tijdens de gratis wijndegustatie op 22, 23 en 24 november, waarop producent Nizza Silvano zelf aanwezig zal zijn. Wie één van de 999 flessen wil kopen, kan dat nu al in voorbestelling doen aan de prijs van 17,95 euro, via de website. Tijdens de degustatiedagen op vrijdag van 18 tot 21 uur, zaterdag van 14 tot 19 uur en op zondag van 14 tot 18 uur is er een korting van 10 procent voorzien op alle wijnen. Voor info kan je steeds terecht via mail naar info@lapiccolacantina.be of op het nummer 016/84.34.09.

De website en webwinkel zijn te raadplegen op www.lapiccolacantina.be