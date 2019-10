N-VA organiseert buurtbabbels over verkeersveiligheid Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

14u55 16 Tienen Veiligheid ligt N-VA Tienen nauw aan het hart. Verkeersveiligheid maakt daar een belangrijk deel van uit. “Onze partij wil dan ook werk maken van die verkeersveiligheid en daarom organiseren we een enquête en buurtbabbels”, zegt afdelingsvoorzitter Fabio Vanderlinden.

De aftrap wordt in Oplinter gegeven. Afgelopen maand ontvingen buurtbewoners een enquête in de brievenbus waarin gepeild werd naar de gevaarlijke verkeerssituaties in hun deelgemeente. “Zondag 20 oktober van 10 tot 12 staan we met onze N-VA tent op het kerkplein van Oplinter voor een buurtbabbel. Inwoners kunnen dan, bij een drankje en een hapje, nog steeds de enquête invullen of hun bezorgdheden met N-VA Tienen delen. Hierna inventariseren we alles en brengen het over aan de bevoegde schepen”, aldus Fabio.

“Elk half jaar willen we een deelgemeente of een Tiense centrumbuurt bezoeken met onze enquête en buurtbabbel. Zo hopen we als N-VA Tienen ons steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid,” besluit Fabio.