N-VA blijft de grootste partij: “We hebben duidelijk geluisterd naar de mensen”

vdt

27 mei 2019

14u48 4 Tienen N-VA blijft de grootste partij in het Tiense. Voor de kamer behaalt deze een lichte winst met 0,5 procent en komt zo uit op 26,6 procent. Voor het Vlaams parlement wordt een lichte achteruitgang van 4,6 procent geboekt, maar ook hier blijft ze de grootste met 23,7 procent.

“Wij hebben duidelijk geluisterd naar de mensen”, zegt Ine Tombeur, schepen in Tienen. “Het feit dat Theo Francken in een buurgemeente woont, speelt natuurlijk ook mee.” Ine behaalt ook een mooi resultaat op persoonlijk vlak en het Hagelands stemmenkanon voor de kamer kanton Tienen, voor Bram Delvaux (Open Vld) en Nele Daenen (sp.a Tienen). “De Tienenaar kent me duidelijk als goedwerkende en gedreven schepen.”

Voor het Vlaams parlement steekt huidig burgemeester Katrien Partyka (CD&V) er met kop en schouders bovenuit wat betreft het aantal voorkeursstemmen, namelijk 1.896. Ze wordt gevolgd door Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten van Open Vld (1.184 stemmen) en Tiens schepen Gijsbrecht Huts van N-VA (618). Partyka ziet zo een van de drie zetels in het parlement verzilverd en kan haar ambt dus verlengen. “Op naar vijf jaar keihard werken voor meer aandacht en geld voor onze regio”, reageert ze. “Voor mij is het duidelijk dat mensen een goed bestuur, dat kortbij staat, appreciëren.”

‘Het is nu aan ons’

Ook in Tienen zet Vlaams Belang een forse stap vooruit en wordt zo de tweede grootste partij in de suikerstad. “Het is een fantastisch resultaat voor onze partij. Nooit eerder deden we beter in Tienen en omliggende gemeenten. Dat de kiezer ons zijn vertrouwen heeft gegeven, betekent dat het nu aan ons is van er wat mee te doen”, zegt VB-gemeenteraadslid Joël Dereze.

Open Vld krijgt rake klappen. Het verlies voor sp.a is minder groot, maar moet toch ook in het rood gaan zowel voor wat betreft de kamer als het parlement. Dat is anders voor Groen, dat lichtjes stijgt, en ook PVDA maakt winst en komt zo op 5 procent voor de kamer en 5,5 procent voor het parlement. CD&V tenslotte, de partij van burgemeester Katrien Partyka, houdt deze verkiezingen min of meer stand in kanton Tienen en dat is gezien de slechte nationale score toch een goede prestatie.