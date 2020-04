Muzikant Roel Van Espen brengt eerste boek ‘Dood Spoor uit’: “Noem het gerust een stationsroman voor gevorderden” Vanessa Dekeyzer

23 april 2020

13u37 0 Tienen Tiens muzikant Roel Van Espen (Vive La Fête) debuteert als auteur van ‘Dood Spoor’. Het boek komt in alle boekenwinkels te liggen, van zodra deze weer open gaan. “Maar geen nood, je kan het nu al online bestellen op de website van Standaard Boekhandel en via bol.com”, vertelt Van Espen.

Als kind schreef muzikant Roel Van Espen al verhaaltjes en scripts. “Mijn moeder heeft Germaanse filologie gestudeerd, dus het zal wel wat in de genen zitten”, vertelt Van Espen. “Ik run ook al zeventien jaar een eigen copywriting- en redactiebureau, Notes & Notes. Elke dag schrijf en redigeer ik om den brode non-fictieteksten voor magazines, nieuwsbrieven en websites. Mijn boek ‘Dood Spoor’ is nu de eerste stap richting fictie en dat is een verademing, vanwege de complete vrijheid die je binnen dat genre hebt. Niks moet, alles mag.”

Van Espen had al veel langer plannen voor dit boek. “Maar omdat ik ook muzikant ben, - die genen heb ik dan weer van mijn vader -, had ik daar tot voor kort geen tijd voor. Met Vive la Fête heb ik de halve wereld rondgereisd. Maar na tien jaar begon dit aan te voelen als een echte job en dus ben ik ermee gestopt. Ik wilde me in alle vrijheid kunnen toeleggen op het schrijven. Dat kan nu eindelijk.”

‘Dood Spoor’ speelt zich af in een slaperig grensstadje, ergens voorbij de rand van de marginaliteit, dat opgeschrikt wordt door een vlaag van zelfmoorden in het lokale treinstation. Kaartjesknipper Felix maakt zich vooral druk om de daaruit voortvloeiende vertragingen op het spoor. Door te infiltreren in het gangstergezelschap Gare Terminus, ontpopt hij zich tot een koelbloedige killer. Maar dan wel eentje op kousenvoeten. Tegelijk slaagt hij erin om zijn omgeving op een dwaalspoor te zetten.

Het is een mix van meerdere stijlen. Nu ik eindelijk een schrijver ben, zou ik een duur woord als ‘eclectisch’ kunnen gebruiken, maar ‘hutsepot’ ligt me beter in de mond. Die mengeling van stijlen houdt voor mij het leven boeiend Roel Van Espen, auteur van ‘Dood Spoor’

“Mijn uitgever, Horizon, noemt ‘Dood Spoor’ een ‘literaire thriller’. Weet ik veel. Ik ben zelf geen lezer, ik schrijf liever. Ik maak ook liever muziek dan ernaar te luisteren, nu ik erover nadenk. Enfin, ik ben dus aan het boek begonnen zonder een handleiding, zonder spelregels. Dat doe ik wel vaker, in zowat alles, en dat gaat met wisselend succes. Maar het is een leuk verhaal geworden, met veel humor en rock-en-roll. Noem ‘Dood Spoor’ gerust een stationsroman voor gevorderden.”

Stationsbuurt

De tristesse van een stationsbuurt heeft Van Espen altijd aangesproken. “Ik heb vijf jaar in Brussel gestudeerd en ik pendelde elke dag vanuit Tienen, waar ik vandaag nog altijd uit vrije wil woon. In Brussel Centraal zag ik armoede, agressie en criminaliteit, maar ook liefde en passie. Het was bijvoorbeeld frappant om te zien hoe ambtenaarskoppeltjes er liepen te flikflooien, om nadien elk naar zijn of haar eigen gezin te sporen. Kortom: ik vond in dat station alle ingrediënten voor een boek.”

‘Dood Spoor’ is bedoeld voor wie van spanning en humor houdt. “Een misdaadverhaal met een knipoog, zeg maar. Het is dus een mix van meerdere stijlen. Nu ik eindelijk een schrijver ben, zou ik een duur woord als ‘eclectisch’ kunnen gebruiken, maar ‘hutsepot’ ligt me beter in de mond. Die mengeling van stijlen houdt voor mij het leven boeiend. Bij muziek doe ik precies hetzelfde. Maar weet je wat het volgens mij is? Ik ben een weegschaal: ik kan gewoon niet kiezen”, besluit de auteur.

Hier kan je alvast de trailer van het boek terugvinden.