Muriëlle Puttemans leidt al 25 jaar dansschool Dancin’ movement: “Ik heb het pad geëffend voor de andere dansscholen” Vanessa Dekeyzer

13 september 2019

13u49 0 Tienen Murielle Puttemans startte 25 jaar geleden met een eerste dansschool in Tienen. Gepassioneerd door dans wilde ze haar kennis en kunde met anderen delen. “Ik heb het pad geëffend voor de andere dansscholen, die vandaag talrijk opgestart zijn in onze regio. Ook op het vlak van Pilates was ik een pionier voor de regio.”

Dancin’ movement startte 25 jaar geleden kleinschalig op met lessen ballet en kinderaerobic. “Dans was op dat ogenblik nog niet zo uitgebreid als vandaag”, vertelt Murielle. “Jaar na jaar groeide het ledenaantal en het aantal dansrichtingen. Populaire tv-programma’s zoals So You Think You Can Dance hebben nog een boost gegeven aan de danswereld. Maar toch zien we vandaag in kleinere steden nog steeds een taboe rond jongens die willen dansen en talentvolle leerlingen die uiteindelijk niet kiezen voor hun droom om professioneel danser te worden. Dat vind ik jammer.”

Pilates

Tien jaar geleden nam Murielle het initiatief om met Pilates te starten. “De mensen vroegen me toen: wat is dat voor een beest? Vandaag zie je her en der Pilates-centra opduiken. Maar vaak merk je dat die methode verkeerd wordt aangeleerd. Het volstaat niet om een weekendje opleiding te volgen. Pilates vergt jaren opleiding. Dat is altijd mijn stokpaardje geweest en dat zal ook zo blijven: wanneer je iemand anders iets aanleert, zorg er dan voor dat je zelf voldoende vakkennis hebt!”

Dancin’ movement startte twee jaar geleden met twee nieuwe afdelingen: toneel en musical. “Vooral musical kent bijzonder veel succes. Ik denk dat dit te maken heeft met de opkomst van de voor het grote publiek toegankelijke musicals, zoals ’40-‘45”, zegt Murielle. “We hebben hiervoor ook een topcoach kunnen aantrekken, namelijk Helena Nijs. En ook voor toneel konden we geen betere coach dan Erwin Deldime vinden.”

Murielle’s dansschool is gevestigd in sportcentrum Grand Slam, waar ze twee zalen ter beschikking heeft. “Ik heb een tijdje ook nog een vestiging in Kumtich gehad, maar in combinatie met mijn privé-studio Pilates was dit niet langer houdbaar. Bovendien ben ik enkele jaren geleden getroffen door kanker. Dat was een moeilijke periode, maar ik kon me steeds optrekken aan mijn dansschool. Vandaag gaat het weer beter en heb ik heel veel zin in een nieuwe uitdaging. Zo ga ik me verder specialiseren in Pilates.”

400 leden, 15 coaches

Vandaag telt Dancin’ movement zo’n 400 leden. Zij worden aangestuurd door een team van 15 gemotiveerde coaches. “We gaan vanaf het komend werkingsjaar, dat op 16 september van start gaat, zeven dagen op zeven lesgeven! En om ons 25-jarig bestaan in de picture te zetten, hebben we een compleet nieuwe huisstijl en website klaar.”

