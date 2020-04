Multiobus bestelt 10 volledig elektrische bussen: “België is absoluut klaar voor schoon

Vanessa Dekeyzer

23 april 2020

13u15 0 Tienen Het Tiense bedrijf Multiobus krijgt in deze coronatijd zware klappen, net als alle anders busbedrijven. Toch weerhoudt het de firma niet om verder te blijven investeren in de toekomst. Vanaf het voorjaar 2021 zullen tien splinternieuwe elektrische Ebusco bussen in het Hageland en het oosten van Vlaams-Brabant rijden.

In 2017 stelde Multiobus, een onderaannemer van De Lijn, haar eerste twee volledig elektrische bussen voor, een primeur op de Belgische wegen. Daar komen in het voorjaar van 2021 nog eens tien exemplaren bij. “We tonen hiermee opnieuw aan dat België absoluut klaar is voor schoon en geruisloos busvervoer. Zelfs de stroom voor de elektrische bussen wekken we helemaal zelf op met onze eigen zonnepanelen”, zegt zaakvoerder van Multiobus Olivier Van Mullem.

Met deze bussen levert Multiobus een belangrijke bijdrage aan de uitdagende klimaatdoelstellingen die Europa aan België heeft opgelegd: tegen 2030 moet de CO₂-uitstoot met 35 procent verminderen ten opzichte van 2005. “De 100 procent elektrische bussen stoten geen CO₂, NOx of fijnstof uit”, legt Van Mullem uit. “Per bus levert dit één kilogram CO₂-reductie per gereden kilometer op. Voor onze twaalf bussen levert dus dit op jaarbasis naar verwachting een CO₂-reductie van 1.000 ton op.”

Multiobus is daarnaast de eerste operator in België waar geen spiegels aan de bussen worden bevestigd. Slimme camerasystemen vervangen deze voor een optimale veiligheid van passagiers en medeweggebruikers. “Dode hoeken zijn hierdoor nog beter zichtbaar en de infrarood functionaliteit zorgt ’s nachts voor kraakheldere beelden”, zegt Olivier. “De chauffeurs zijn uitermate tevreden over het elektrisch rijden en het hoge comfort van de elektrische bussen. De stilte bij het rijden, geen stinkende dieselgeur meer en hoge duurzaamheid zijn een echte meerwaarde. Ook aan comfort voor de passagier is geen gebrek. Er zijn in de hele bus USB-poorten én wifi aanwezig.”

Deze bussen kunnen maar liefst 350 kilometer rijden zonder opladen. Bovendien zullen ze opgeladen worden via de ‘inverted-pantograaf’ op het dak van de bussen Olivier Van Mullem, CEO Multiobus

Volledige dagdienst

Een van de redenen dat Multiobus weer voor Ebusco, de Nederlandse pionier in elektrisch busvervoer, als leverancier heeft gekozen is het grote rijbereik van de 100 procent elektrische batterijbussen. “Met deze erg bedrijfszekere voertuigen kan er maar liefst 350 kilometer gereden worden zonder opladen”, aldus Van Mullem. “Bovendien zullen deze voertuigen ook nog kunnen opgeladen worden via de zogenaamde ‘inverted-pantograaf’ op het dak van de autobussen. Dit geeft de bijkomende mogelijkheid om een nog ruimere actieradius van de voertuigen te bereiken. Een volle dagdienst is dan perfect mogelijk.”