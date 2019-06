Movie Open Air in Heldenland Christian Hennuy

24 juni 2019

10u36 5 Tienen De Movie Open Air op woensdag 26 juni van 13.30 uur tot 21 uur vindt plaats in Heldenland aan het Martelarenplein in Tienen. Er zal uiteraard zoveel mogelijk de schaduw opgezocht worden.

Enige probleem was of de projectie-installatie de grote hitte zou aankunnen, maar dat bleek geen probleem. Om 13.30 uur wordt gestart met de allernieuwste aflevering van PAW Patrol, een animatiefilm voor kinderen vanaf 3 jaar. Om 15.30 uur volgt de animatiefilm ‘Ralph breaks the internet – Wreck it Ralph 2’, voor kinderen vanaf 6 jaar. Om 18 uur wordt‘Mary Poppins Returns’ vertoond. Organisatie jeugddienst. Info: 016/80.56.87