Moslims houd vrijdaggebed en offerfeest gebed in open lucht : “Alles vlekkeloos verlopen en onder zéér strikte voorwaarden” Kristien Bollen

31 juli 2020

18u42 7 Tienen Terwijl op heel wat plaatsen in het land de moskeeën de deuren tijdelijk gesloten houden of het vrijdaggebed aflasten door de stijgende coronacijfers, ging vandaag het gebed van het offerfeest en het vrijdaggebed in Tienen door op een grasveld naast het stedelijk zwembad. Donderdagavond besliste men in Diest alsnog om het offerfeest gebed en het vrijdaggebed niet te laten doorgaan nadat er bijkomende positieve Covid-19 testen binnen kwamen. Volgens de burgemeester van Tienen verliep alles onder zéér strikte normen, al lokte het op sociale media heel wat verontruste reacties uit.

Afgelasting in Diest

Afgelopen dinsdag werden er met de stad Diest het bestuur van de moskee Al - Beraat goede afspraken gemaakt, net zoals met andere organisaties. Alle veiligheidsmaatregelen werden besproken en goedgekeurd. Donderdagavond kwam er dan de melding van bijkomende positieve Covid- 19. Onmiddellijk werd na een meervoudig medisch advies de beslissing genomen het offerfeest gebed en vrijdaggebed niet te laten doorgaan.“Net omdat we er alles aan doen om onze stad zo weinig mogelijk risico’s te laten lopen en deze cijfers zo laag mogelijk te houden, is deze beslissing conform alle mogelijke adviezen, waarbij de medische bepalend zijn, genomen. We betreuren dit zelf, maar de veiligheid van al onze inwoners primeert. We bekijken ook of er al dan niet bijkomende maatregelen genomen moeten worden” zegt burgemeester Christophe De Graef. “Samen met ons medisch coronateam en het bestuur van de moskee zelf, zullen wij in een positieve sfeer samen beslissingen nemen in ieders belang. We rekenen op ieders begrip en appreciëren de constructieve samenwerking.”

100-tal aanwezigen voor ochtendgebed

De moskee Assalam Almadina in de Beauduinstraat in Tienen deed een aanvraag bij de stad om het gebed van het offerfeest en het vrijdaggebed te kunnen laten doorgaan. Om 7.30 uur daagden een 100-tal moslims op. Allen met een eigen “matje”, alcogel en moest men voldoende afstand houden. “We zijn inderdaad blij dat we hier toestemming van de stad voor kregen” zegt David De Roock. Iedereen droeg ook zoals gevraagd een mondmasker en waren er de social distancing en hygiënemaatregelen waar we ons aan hielden. Na het gebed keren we naar huis om ieder in zijn eigen bubbel verder te feesten. Het is inderdaad geen feest zoals andere jaren maar we zijn de stad dankbaar dat we ons gebed konden houden.”

In de namiddag daagden nog eens een 60-tal moslims op voor het gebed. Volgens burgemeester katrien Partyka verliep alles vlekkeloos. “Erediensten mogen doorgaan volgens het nationaal protocol. We hebben die aanvraag gekregen en ook met hen in overleg gegaan. Uiteindelijk is alles kunnen doorgaan onder strengere normen dan voorgeschreven. Het leek ons beter om het in open lucht te laten plaatsvinden zodat iedereen genoeg plaats heeft en afstand kan houden. Tijdens een eredienst mag er ook niet gezongen worden. Het waren twee diensten van elk een kwartier. Politie heeft er ook op toegekeken dat alles volgens de regels verliep.”

Boze reacties

Terwijl alles verliep volgens de voorgeschreven regels, waren er tal van reacties hierover op sociale media. “Een buurtfeestje schaft men af en dit mag dan weer wél” was zowat de trend van misnoegde Tienenaars. Al is de burgemeester hierin ook kort en duidelijk in. “Erediensten mogen volgens het nationaal protocol plaatsvinden àls ze zich aan de geldende maatregelen houden. Dat laatste was hier van toepassing.”