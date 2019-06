Molon in beroep tegen celstraf van 28 jaar voor dubbele roofmoord Kim Aerts

14 juni 2019

17u00 0 Tienen Willy Molon heeft vanuit de gevangenis beroep aangetekend tegen zijn veroordeling van 28 jaar cel voor de dubbele roofmoord op zijn oom en tante in Tienen. De 39-jarige Molon probeert op die manier een nieuw proces af te dwingen. Ondertussen nam hij ook een nieuwe advocaat onder de arm.

Begin deze maand werd Molon meteen in de boeien geslagen na het voorlezen van het vonnis. Enkel een blanco strafblad nam de rechter aan als een verzachtende omstandigheid. Molon stond terecht voor de correctionele rechtbank in Leuven voor het ombrengen van zijn oom en tante op 8 januari 2014 in de Moespikstraat in Tienen. François Waeterinckx (75) en zijn echtgenote Marie-Claire Chapelle (64) kregen zwaar geweld te verduren. Volgens de rechter was het motief financieel geldgewin. Het neef van het koppel stond voor 15 euro in het rood op zijn zichtrekening. Zijn spaarrekening telde een luttele 2,51 euro. Veel buit maakte Molon niet bij het bejaarde koppel. Er verdween een bankkaart, een heuptas met balpen, een kam en enkele stuivers. Samen goed voor nog geen 100 euro. Een deel van de buit werd later bij Molon terug gevonden. Zelf heeft hij altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben.