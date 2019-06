Molon (39) krijgt 28 jaar cel voor roofmoord op oom en tante Redactie

04 juni 2019

19u31 0 Tienen Willy Molon (39) heeft 28 jaar cel gekregen voor de dubbele roofmoord in Tienen op zijn oom en tante in januari 2014. Buiten het blanco strafregister zag de rechtbank geen verzachtende omstandigheden. Molon werd meteen in de boeien geslagen.

“De dader moet een bekende geweest zijn voor de slachtoffers en door hen zijn binnengelaten”, las de rechter het vonnis gisteren voor. En die bekende kon maar een iemand geweest zijn voor François Waeterinckx (75) en zijn echtgenote Marie-Claire Chapelle (64): neef Willy Molon. Er waren geen braaksporen aan de woning in de Moespikstraat en Molon was er de dag voordien nog gesignaleerd door de buurvrouw rond het tijdstip waarop de wetsartsen het overlijden schatten. Molon was er zogezegd langs geweest om een hamer en nagels te lenen. Dat bleek prietpraat. Onderzoek wees uit dat Molon ook drie hamers thuis had liggen. Daar werd ook een deel van de buit aangetroffen die gestolen was bij het bejaarde koppel, zoals een kam, enkele muntstukken op zijn nachtkastje en een schoudertas. Toen Molon met die vaststellingen werd geconfronteerd, beriep hij zich op geheugenverlies. Aan een bankautomaat van Fintro in Tienen probeerde Molon met de bankkaart geld af te halen. Hij tikte echter tweemaal een foutieve code in. De kaart werd, net als het moordwapen, nooit teruggevonden.

Vreemd gedrag

Volgens de rechter vertoonde Molon ook vreemd gedrag toen hij samen met enkele andere ongeruste familieleden de akelige vondst deed. Met zijn hand in zijn trui deed hij er de garagepoort open. “Om vingersporen te vermijden. Dit is een zeer ongebruikelijke reactie. In eerste instantie zou kunnen gedacht worden dat de slachtoffers onwel waren geworden en was er geen reden om op die manier de woning te betreden. Tenzij beklaagde wist dat er sprake was van een crimineel opzet en een verdacht overlijden.” Dat Molon tijdens het onderzoek wisselende verklaringen aflegde naargelang de onderzoeksresultaten, speelde ook niet in zijn voordeel.

Steekwonden

Het koppel werd op een gewelddadige wijze om het leven gebracht. Waeterinckx kreeg één of twee slagen op het achterhoofd met een stomp voorwerp, vermoedelijk een hamer. Chapelle had het afgebroken lemmet van een mes onder de schouder. Ze liep een ernstig schedeltraumaletsel op en vertoonde steekwonden. De vrouw zou zich nog flink verweerd hebben.

Volgens de procureur was het motief puur geldgewin. Molon had op het moment van de feiten 2,51 euro op zijn spaarboekje en zijn rekening stond 15,85 euro in het rood. “In die mate dat het zijn leven beheerste.” Op een blanco strafblad na zag de rechtbank geen verzachtende omstandigheden, waarop Molon 28 jaar cel kreeg. Hij heeft de feiten altijd ontkend. De verdediging heeft nog dertig dagen tijd om beroep aan te tekenen.