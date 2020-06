Moeraswespenorchis duikt weer op in het Aardgat Kristien Bollen

30 juni 2020

16u24 0 Tienen Op een boogscheut van het station van Tienen ligt, verscholen achterin een smalle beekvallei, een botanische parel: het natuurreservaat Aardgat. Het Aardgat is uniek in zijn soort; een bijzonder gebied qua bodem, grondwater en reliëf, vermoedelijk reeds duizenden jaren beïnvloed door menselijk gebruik. En 35 jaar natuurbeheer door Natuurpunt hebben geloond, want er werden nu twee exemplaren van de moeraswespenorchis gevonden.

Eeuwenlang is het Aardgat in gebruik geweest als weide waar de armere bevolking van stad Tienen op gemeentegronden kon gaan hooien en hun koeien op de vesten en in de bermen lieten grazen. Nu is er opnieuw waardering voor het Aardgat, maar dat was ooit anders. Een groot deel van het gebied verdween na de Tweede Wereldoorlog onder een groot stedelijk stort waaronder het puin van de bombardementen van Grimde, in de jaren ‘50 van vorige eeuw stopte het gebruik als hooiland.

Na decennia verruiging, gepaard gaande met het verlies van de zeer rijke biodiversiteit, werd het gebied vanaf midden jaren ‘80 weer beheerd door vrijwilligers van Natuur en Landschap, het huidige Natuurpunt Oost-brabant. Goed voor 35 jaar natuurbeheer door vrijwilligers en hulp van enkele generaties leerlingen van Tiense scholen via educatief natuurbeheer.

Succesvolle werkdag

Met 24 deelnemers klaarden vrijwilligers vorige zaterdag de jaarlijkse klus: het hooien van de hooilanden. “En of dit loont?!”, zegt Robin Guelinckx die al jaren de drijvende kracht is achter het natuurgebied in Tienen. “Het terug opduiken van de moeraswespenorchis met twee exemplaren wijst erop dat de standplaatsfactoren langzaam maar zeker hersteld geraken. Natuurbeheer is steeds een langetermijnproject. Veel soorten zijn al teruggekeerd, onder meer 5 soorten orchideeën: brede orchis, bijenorchis, bosorchis, brede wespenorchis en moeraswespenorchis.”

Toekomst

Eind 19de eeuw bezochten vooraanstaande botanisten het gebied. “Ze hebben ons gelukkig een verslag van hun bevindingen nagelaten. Dit is een bron van inspiratie en belangrijke referentie voor ons die de mogelijkheden van dit gebied illustreert. Behalve de nu terug gekeerde moeraswespenorchis vonden ze nog tal van andere bijzondere plantensoorten zoals parnassia, grote muggenorchis, ...Dit doet ons dromen van meer. Naast het beheer werken we ook aan de toekomst van het project Aardgat en hopen we dit natuurgebied te kunnen vergroten en de nodige kansen te geven. Dit kan alleen als het uitgebreid en voldoende gebufferd wordt. 35 jaar werken om een ongunstige situatie terug recht te zetten...we hopen dat het vervolg toch iets sneller zal gaan. Iedereen dacht dat het moeras van het Aardgat verloren was. Wij zijn er echter in blijven geloven, en gelukkig maar”, zegt een dolblije Robin Guelinckx.