Modderpoel zorgt voor gevaarlijke situaties op fietspad Oude Spoorweg Vanessa Dekeyzer

22 november 2019

17u00 1 Tienen De Oude Spoorweg, de fietsverbinding tussen Oplinter en Tienen, ligt er zeer gevaarlijk bij door de grote hoeveelheid modder. Dat ervaart Raf Corthouts elke dag wanneer hij heen en weer naar zijn werk rijdt.

“’s Morgens vertrek ik al vroeg naar mijn werkplaats in Tienen”, vertelt Raf. “Daarbij neem ik altijd de fietsverbinding Oude Spoorweg, maar eens de Kanadaweg in Oplinter gepasseerd, wordt het echt opletten geblazen. Gelukkig heb ik een bijzonder goed extra fietslicht van 1.000 lumen om goed zicht te hebben op de fietsweg, maar dan nog is het levensgevaarlijk omdat ze op bepaalde stukken immens veel modder ligt.”

En die modder komt van de velden rond de fietsweg. “Ik snap dat landbouwers hun werk moeten doen en ik wil zeker niemand met de vinger wijzen, maar alstublieft, probeer het nodige te doen om het fietspad proper te houden. Ik ken veel fietsers die niet meer langs hier durven rijden en dan maar opteren voor de drukke Oplintersesteenweg om naar Tienen te rijden, maar dat is ook gevaarlijk en uiteindelijk heb je een verkeersveilig alternatief voorhanden.”

Onderhoud

“Ik vraag zeker niet dat deze fietsweg elke dag geborsteld wordt, maar enig onderhoud, zeker in de herst-en wintermaanden, is toch niet zoveel gevraagd”, aldus Raf. “Steden en gemeenten krijgen subsidies om fietswegen aan te leggen en dat juich ik als fervent fietser absoluut toe, maar men moet ook wel blijven investeren in het onderhoud ervan, anders worden deze wegen niet meer gebruikt.”

“Deze modder is niet aanvaardbaar voor fietsers, anderzijds moeten boeren natuurlijk hun veld kunnen bewerken, ook bij regenweer”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “We hebben dit besproken en gaan met de landbouwers en de landbouwraad overleggen op welke manier we afspraken kunnen maken over signalisatie wanneer het veld bewerkt wordt en over opruiming van modder. Nadat deze afspraken gemaakt zijn, verwachten we ook dat iedereen zich eraan zal houden.”