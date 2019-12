Minister weigert omgevingsvergunningsaanvraag Windpark E40 Kristien Bollen

10 december 2019

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) maakte vandaag bekend dat de omgevingsvergunningsaanvraag voor een windturbineproject aan de E40 langs Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek is geweigerd. Al deze gemeenten hadden ook al negatief advies uitgebracht over dit project .

De ontwikkelaars van het project Storm en Elicio begon al in 2014 met hun plannen voor 30 turbines. Dat pasten ze vorig jaar aan naar 19 en 16 en vorige maand pasten ze de omgevingsvergunning aan naar 11 turbines, maar deze versie werd dus afgekeurd.

De aanvraag bleek geen voldoende garanties te geven. “Deze beslissing komt overeen met de beslissing van het schepencollege” reageert schepen van duurzaamheid Paul Decort. Als stad zijn we helemaal niet tegen hernieuwbare energie. Maar dit voorstel bood onvoldoende garanties op het vlak van geluid en milieu. Zo een project moet aanvaardbaar blijven voor mens en natuur en niet ten koste van de gezondheid voor omwonenden. Zo waren er onvoldoende garanties voor geluid en slagschaduw in hun simulaties. We vroegen dat de metingen transparant zouden zijn. Ook was er voor ons onvoldoende compensatie voor de natuur” zegt de schepen die absoluut voorstander is van hernieuwbare energie. “Met eventueel andere normen en technieken willen we dit eventueel wel herbekijken, maar dan willen we zeker zijn van de garanties zodat er geen onnodige overlast is voor omwonenden”.

Ook de gemeente Boutersem en Hoegaarden gaven negatief advies maar de burgemeesters zijn absoluut niet te spreken over de communicatie van de beslissing. “ik moet via Facebook vernemen dat minister Zuhal Demir een beslissing genomen heeft over het windturbineproject E40. De grond van haar beslissing behoort tot haar politieke verantwoordelijkheid. De wijze van communicatie is een andere zaak. Blijkbaar geeft de minister voorrang aan interne partijcommunicatie boven het informeren van lokale overheden. In de behandeling van dit dossier heb ik steeds ernaar gestreefd om op een intellectueel eerlijke manier, samen met alle partijen, de verschillende argumenten tegenover elkaar af te wegen, eventuele bijsturingen te suggereren en dit wars van enige profileringsdrang. Op dit ogenblik zit ik met het gevoel dat de interne partijcommunicatie voor de minister belangrijker was. Ik betreur dit ten zeerste en vind het weinig respectvol. Ik heb dit haar ook in die zin laten weten” zegt Chris Vervliet. Een zelfde reactie van burgemeester Jean-Pierre Taverniers van Hoegaarden. “Ik kreeg telefoon van een regionale zender voor een reactie. Zelf was ik nog niet op de hoogte gesteld. Via geen enkele officiële weg werd de gemeente ingelicht. We weten dus helemaal niet waarom er een negatief advies is, wat de motivering hiervoor is. Dit is geen manier van werken. Blijkbaar is het belangrijker voor de minister om eerst haar partijgenoten en de pers in te lichten dan de betrokken besturen”.