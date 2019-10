Milieuadviesraad geeft negatief advies voor Shell tankstation Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

17u42 0 Tienen De Tiense milieuadviesraad spreekt zich negatief uit over de vergunningsaanvraag voor de bouw van een Shell tankstation voor vrachtwagens in de Hamelendreef. Ook de buurtbewoners lieten al hun bezwaren hiertegen horen.

“De MAR-leden zijn zich bewust dat de voorziene inrichtingsplaats gelegen is in Industriezone, maar hebben toch enkele bedenkingen”, zegt voorzitter Marcel Jonckers. “Om te beginnen levert dit geen werkgelegenheid op wat we toch van een nieuw bedrijf zouden verwachten en de locatie is gelegen vlak tegenover het Anemonenproject, dat door de stad gepromoot werd als woonproject in een groene en rustige parkomgeving.” Het terrein voor Shell is volgens de MAR een mooie groene zone geworden door spontane bebossing, die een goede compensatie vormt voor de aanpalende bedrijven die niet of amper geïnvesteerd hebben in groene buffer. “Dit stuk is dus het enige perceel dat echt een stukje groene buffer vormt. Dit wegnemen, is onaanvaardbaar.”

De Milieuadviesraad betwist ook de noodzaak van dit tankstation voor vrachtwagens. “Er zijn nog andere locaties op korte afstand waar vrachtwagens terecht kunnen. Het nieuwe station vormt enerzijds een echte concurrentie voor de bestaande stations maar zal ook bijkomend ongewenst verkeer van zware vrachtwagens genereren vlakbij de woonzone en op de al relatief drukke Hameldreef. Vrachtwagens zullen ook geregeld in wachtmodus zijn en dat gebeurt maar al te vaak met draaiende motor, zeker ook met vrachtwagens met koelladingen. Door de mogelijkheden van tanken zonder personeel kan dit gebeuren 7 dagen op 7 en 24 uur per etmaal. De hinder hierdoor op een 100 meter (of minder) van de woningen is niet te onderschatten.”

“En tot slot tellen de Anemonenlaan en de Hamelendreef heel wat fietsers en dit gekoppeld aan zowel het recreatief als het functionele fietsnetwerk”, gaat voorzitter Jonkers verder. “Door de smalle toegang tot het terrein wordt in-en uitdraaien voor dergelijk zwaar vrachtverkeer moeilijk en men kan verwachten dat daarbij vaak van de andere rijstrook zal gebruik gemaakt worden bij deze manoeuvres wat extra gevaar oplevert.”

De Milieuadviesraad vindt een toegang langs de achterzijde, langs de Potaardeweg, ook niet als een minder hinderlijke oplossing. Die is te smal, doodlopend voor voertuigen en wordt vooral door fietsers en voetgangers gebruikt als een doorsteek naar het achterliggend industriepark. Het advies is dus volledig negatief.