Midzomeravond in de volkstuintjes Christian Hennuy

17 juni 2019

11u38 3

Op vrijdag 21 juni van 19.30 uur tot 23 uur is er in de volkstuinen van Grimde, achter de Sint-Pieter en Pauluskerk, een midzomeravond met barbecue, picknickpotluck, muziek en spelletjes. Midzomeravond wordt een avond vol plezier, muziek en samen eten. Voor wie durft ook zingen en dansen. Op de barbecue kan men zelf meegebracht vlees, vis, kip of veggie grillen. Verder wordt aan iedereen gevraagd om volgens het potluckprincipe te eten en fruit, salades en verschillende andere koude gerechten mee te brengen en te delen. Een picknickdeken kan handig zijn. Midzomeravond is een initiatief van Buurtgroen Tienen, een samenwerking van opgewekTienen, Velt, RISO, en TIPLOS.