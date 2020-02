Methodeschool De Toverwijzer verhuist waarschijnlijk naar de Sint-Jozefskerk. “We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt” Vanessa Dekeyzer

06 februari 2020

17u52 0 Tienen Methodeschool De Toverwijzer heeft waarschijnlijk een nieuwe locatie gevonden, namelijk de Sint-Jozefskerk van Nieuw Overlaar. De leerlingen zijn momenteel gehuisvest aan de Sint-Truidensesteenweg in Grimde, maar daar moeten ze weg omdat de huurovereenkomst met de stad eind dit schooljaar afloopt.

De onderhandelingen met de kerkfabriek over de nieuwe locatie zijn al vergevorderd. “We zijn bijzonder blij dat het de goede richting uitgaat en we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt”, zegt directeur van De Toverwijzer, An Soontjens. “Als we kunnen verhuizen naar de Sint-Jozefskerk, zou dat ideaal zijn, niet erg ver van de plaats waar de school nu gelegen is.”

Er zijn nog wel wat werken nodig om de kerk om te vormen tot een school. “Dat klopt”, zegt directeur Soontjens. “Daarnaast moet de kerk ook ontwijd worden, een procedure die enkele maanden in beslag zal nemen. We zijn dan ook met het Tiense stadsbestuur in positief overleg om nog wat langer aan de Sint-Truidensesteenweg te mogen blijven, zodanig dat we de nodige tijd krijgen om alles in orde te brengen.”

Methodeschool De Toverwijzer zag twee jaar geleden het levenslicht. Van een kleinschalig project met 30 leerlingen, groeide ze een jaar later al uit tot een school met bijna 100 leerlingen. “De nieuwe locatie zou iets kleiner dan het gebouw waar we nu in zitten, maar er zijn uitbreidingsmogelijkheden”, aldus directeur Soontjens.

De werking van de methodeschool De Toverwijzer is tot in het buitenland gekend. Zo kwam het Duitse Europees parlementslid Helmut Geuking onlangs een bezoekje brengen. Hij wilde graag meer leren over de innovatieve aanpak en methodes van deze school in Grimde. Een ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was afgelopen week te gast in het schooltje naar aanleiding van een project om met subsidies aan de slag te gaan met kunst en cultuur op school.

“Wij zien het begeleiden en ondersteunen van kinderen om hun natuurlijke en unieke potentieel te ontplooien als een primaire taak en doel van onderwijs”, aldus directeur Soontjens. “Alleen wanneer zij zelfbewustzijn en vertrouwen in de anderen en zichzelf ontwikkelen, kunnen de leerlingen opgroeien tot veerkrachtige, creatieve en goed gewortelde jongeren.”