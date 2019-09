Methodeschool De Toverwijzer moet op zoek naar een nieuw onderkomen Vanessa Dekeyzer

21 september 2019

09u23 8 Tienen Methodeschool De Toverwijzer tekent officieel bezwaar aan tegen de beslissing van het schepencollege om de huurovereenkomst van het schoolgebouw aan de Sint-Truidensesteenweg in Grimde nog maar met één jaar te verlengen. Tegen komend schooljaar moet de directie dus op zoek naar een ander onderkomen.

“Sinds de start van onze school, twee jaar geleden, zijn we vragende partij om een huurcontract van lange duur te verkrijgen”, klinkt het bij de directie. Op deze vraag kregen wij noch een positief, noch een negatief antwoord vanuit het schepencollege. Wij kregen meerdere mondelinge toezeggingen, maar telkens werden deze beloftes niet ingevuld.”

“Op 4 juli 2019 werd ons botweg meegedeeld dat wij tegen 18 augustus het gebouw moesten verlaten, waardoor ons schoolteam, 100 kinderen en 10 personeelsleden, anderhalve maand later op straat zouden staan. Daarom vroegen wij, in paniek en onder druk, nog diezelfde dag per mail om alsnog het huurcontract met minimaal een jaar te verlengen zodat wij een alternatief konden zoeken en eventueel een verhuis organiseren. Uiteraard bleef onze vraag om op langere termijn in het gebouw te kunnen blijven ook bestaan. Wij stellen nu vast dat enkel de vraag om een jaar uitstel werd voorgelegd aan het schepencollege, niet de mogelijkheid om te blijven op lange termijn.”

Vanaf het eerste schooljaar werd duidelijk gemaakt dat dit slechte een tijdelijke huisvesting voor de school was, normaal voor één jaar.” Katrien Partyka

De Toverwijzer vraagt een herziening van het besluit van de stad. “Er is nood aan een methodeschool in Tienen. De trends tonen aan dat meer en meer ouders op zoek gaan naar deze onderwijsvorm. Ook wij ervaren dat de vraag groot is. Van een kleinschalig project waarmee we startten met 30 leerlingen, groeiden we een jaar later al uit naar een school met bijna 100 leerlingen. Honderd leerlingen, 200 geëngageerde ouders, tien personeelsleden én, ook bij ons, de gevreesde wachtlijsten. Omdat wij kwaliteitsvol onderwijs willen garanderen, binnen een relatief kleinschalige context is het schoolgebouw in Grimde perfect voor dit project.

De ouders zijn niet te spreken over de beslissing van de stad. “Het stadsbestuur heeft zopas nog de kinderen van De Toverwijzer twee keer gehuldigd als Mooimakers van de site van de Drie Tommen in Grimde en haar omgeving en nu zet datzelfde bestuur die kinderen als vuil op de straat!”, klinkt het boos. “We gaan zeker nog een petitie en als het nodig blijkt nog andere acties opstarten.”

Maar burgemeester Katrien Partyka (CD&V) lijkt niet meteen het besluit te willen herzien. “Vanaf het eerste schooljaar werd duidelijk gemaakt dat dit slechte een tijdelijke huisvesting voor de school was, normaal voor één jaar. Op vraag van de school hebben we een jaar verlenging toegestaan. Maar de directie wist dat er naar een alternatief onderkomen moest gezocht worden. Dit bleek er dit schooljaar nog niet te zijn, waardoor we dan het contract nog één schooljaar verlengd hebben. Maar daarna stopt het. We zijn absoluut voorstander van het initiatief en hebben drie jaar gebouwen ter beschikking gesteld. Nu is het tijd om op eigen benen te staan en op zoek te gaan naar een eigen stek. De Vlaamse overheid voorziet ook de nodige ondersteuning voor nieuwe scholen.”